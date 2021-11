Zrównoważony rozwój w budownictwie i nieruchomościach - tego tematu nie mogło zabraknąć podczas 4 Design Days 2022!

Wśród najważniejszych tematów kolejnej edycji 4 Design Days 2022 (27-30 stycznia 2022 r., www.4dd.pl) nie mogło zabraknąć niezwykle aktualnej tematyki "zielonej transformacji". Zapraszamy na dyskusje dotyczące zrównoważonego rozwoju w budownictwie i nieruchomościach.

Globalne ocieplenie należy do jednego z głównych wyzwań współczesnego świata, a czasu na zapobiegnięcie klimatycznej katastrofie jest coraz mniej. Tegoroczny szczyt klimatyczny w Glasgow nazywany był spotkaniem ostatniej szansy.

Jednocześnie sektor budowlany w Europie w znacznym stopniu przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatu, odpowiadając za ok. 40 proc. zużycia energii i emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Dlatego też podczas najbliższego 4 Design Days, które odbędzie się w dniach 27-30 stycznia 2022 r. ,"zielona transformacja" znalazła się wśród najważniejszych tematów.

Zielona transformacja wśród tematów 4 Design Days

Przygotowaliśmy blok tematyczny pt. Neutralność klimatyczna w budownictwie. W sesji dyskusyjnej Budynki "zielone" jak nigdy dotąd, ale to wciąż za mało w gronie ekspertów będziemy rozmawiać o wyzwaniach zrównoważonego budownictwa, długoterminowej strategii renowacji i jej wadze w zielonej transformacji budynków, a także roli, jaką mogą pełnić w procesie dekarbonizacji budownictwa architekci, inwestorzy i wykonawcy. W drugiej części panelu zatytułowanej Cyrkularne budynki - TOP 10 przyjrzymy się przykładom ekologicznych budynków, omówimy ich projekty, proces realizacji i wykorzystane eko-technologie.

Na tapet weźmiemy także realną sytuację na rynku nieruchomości w kontekście zielonej transformacji i obalimy towarzyszące jej ekościemy. Jak rynek nieruchomości reaguje na hasła zrównoważonego rozwoju? W czym wyraża się podejście do zagadnień ESG w budynkach? Czy zielone umowy najmu to chwilowa moda? Co najbardziej przekonuje do budowania zielonych budynków – niższe koszty operacyjne, lepszy wizerunek firmy czy autentyczna troska o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w ramach sesji Zielona transformacja na rynku nieruchomości w Polsce.

4 Design Days wraca do przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego

4 Design Days - to będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. Po edycjach online w 2021 roku, event wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

W programie wystawy, wieczorne gale, konkursy, prezentacje, a przede wszystkim rozmowy na aktualne i najistotniejsze tematy dla architektury, designu i branży nieruchomości.

Przed nami cztery dni - od 27 do 30 stycznia 2022 roku – w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych oraz ekspertów.

Jesteśmy z powrotem ze świeżymi i niezwykle ważnymi tematami, nowymi wydarzeniami i oryginalnymi atrakcjami, by kontynuować spotkanie w niesamowitej atmosferze, która towarzyszyła nam w poprzednich, przedpandemicznych edycjach.

Organizatorem 4 Design Days jest GRUPA PTWP - wydawca m.in. propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl oraz organizator spotkań biznesowych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym - European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy.

