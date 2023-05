Zrujnowana kamienica w Łodzi poszła do rozbiórki. Co w jej miejscu?

Stara zrujnowana kamienica w Łodzi idzie do rozbiórki. Co powstanie w jej miejscu?

Przy dworcu Łódź Fabryczna rozpoczęła się rozbiórka kamienicy przy ul. Składowej 14, donosi Łódź.pl.



W miejscu wyburzonej kamienicy ma powstać nowa inwestycja mieszkaniowa.

Prywatny inwestor planuje zbudować obiekt na całym narożniku skrzyżowania ulic P.O.W. i Składowej.

Nową zabudowę dwóch przylegających do siebie działek zapowiada będąca ich właścicielem spółka Hocan Estete. Według projektu na terenie ma powstać wielorodzinny budynek, który będzie złożony z trzech części: jednej o wysokości sześciu kondygnacji, jednej wznoszącej się na wysokość pięciu kondygnacji oraz jednokondygnacyjnej. Na parterze będą lokale usługowe, a kondygnacje od 2. do 6. zajmą mieszkania. W planach jest od 60 do 85 lokali mieszkaniowych.

Istotnym elementem projektu ma być odtworzenie oryginalnych elewacji rozebranych kamienic.

Hocan Estate pragnie zrealizować swój projekt korzystając ze specustawy "lex deweloper”. Wniosek o zabudowę obu parceli trafił już do Rady Miejskiej w Łodzi i czeka na rozpatrzenie.