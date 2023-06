10 najchętniej oglądanych wnętrz biur w I połowie 2023 r. Nie tylko Leroy Merlin, Moderna i Pekao

Za nami już niemal połowa 2023 roku. Z tej okazji prezentujemy zestawienie 10 najpopularniejszych publikacji z nowymi wnętrzami biurowymi w roli głównej.

Biuro OTCF w Krakowie

Projekt: Trzop Architekci

Firma OTCF, właściciel sportowej marki 4F, skonsolidowała swoje dotychczasowe biura w Krakowie oraz Wieliczce i otworzyła główną siedzibę w kompleksie The Park Kraków. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Trzop Architekci.

Z racji profilu jaki prezentuje spółka OTCF, specjalizująca się w tworzeniu i produkcji odzieży sportowej dla zawodowców i amatorów, główną inspiracją do stworzenia koncepcji wnętrza dla siedziby firmy nie mogło być nic innego jak największa sportowa impreza świata, czyli Igrzyska Olimpijskie.

Kolorystyka dominująca w projekcie wykorzystuje 5 kolorów z kół olimpijskich. Jako element spójny wykorzystano kolor czarny, w połączeniu na każdym z 4 pięter z kolejnymi kolorami: zielonym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Wybrany kolor piętra pojawia się w formie delikatnych akcentów między innymi w profilach aluminiowych ścian szklanych czy też w pasach imitujących bieżnię na posadzkach w głównych ciągach komunikacyjnych biura. Charakterystyczną i wyróżniającą się część stanowi showroom do prezentacji wszystkich nowych kolekcji 4F i pozostałych marek z portfolio firmy. Płaszczyzny pomieszczenia mają stanowić neutralne tło dla wyeksponowania produktów, stąd całość wnętrza zaprojektowano w kolorze białym. Duża ilość zieleni zawieszonej w specjalnych konstrukcjach pod sufitem nawiązuje do zielonego charakteru i zrównoważonego rozwoju, który stanowi istotny element w polityce firmy.

Biuro Bird&Bird w Warszawie

Projekt: workplace

Powroty do biur dla Bird&Bird mają być wyczekiwane bardziej niż włoskie wakacje. Zapadła ostateczna decyzja: nową siedzibą Bird&Bird będzie budynek Central Point. Trzy piętra przestrzeni o łącznej powierzchni około 2,2 tys. mkw. z widokiem na samo serce Warszawy. Do projektu zaproszono pracownię workplace.

Minimalizm kancelaryjny połączono z mocnymi barwami oddającymi młodość zespołu. Bazowe biele, szarości i grafity uzupełniono o głębokie granaty oraz winne czerwienie. Przestrzeń ożywiła się dzięki akcentom w kolorach ziemi czy złamanego różu. Całość przyprószono ocieplającym drewnem. Synergiczna współpraca tradycji ze świeżością spojrzeń B&B nie mogła znaleźć mocniejszego wyrazu.

Ogrom merytorycznej czułości włożono w samo serce biura: strefę networkingową. Centralna część biura wymagała adekwatnej aranżacji. Tak, aby stwarzać miejsce sprzyjające i spontanicznym interakcjom, i zaplanowanym integracjom. Odprężeniu służą huśtawki, zatapiające w swojej miękkości sofy oraz spora dawka zieleni. Na ziemi, ścianach i sufitach filtrują powietrze pąki roślin.

Biuro Archicom we Wrocławiu

Projekt: 3XA Architects

Archicom wspólnie z biurem architektonicznym 3XA Architects przygotował nową przestrzeń dla swojego zespołu.

W nowej lokalizacji - biurowcu MidPoint71 - nie znajdziemy standardowych sal konferencyjnych, czy monotonnego wyposażenia charakterystycznego dla znanych nam open space’ów. W dobie powszechnej pracy zdalnej wyzwaniem jest zaprojektowanie przestrzeni zachęcającej współpracowników do pracy z siedziby firmy. Priorytetem było więc stworzenie miejsca kojarzącego się z domem, ale posiadającego funkcję biura, które będzie sprzyjać integracji i zlikwiduje wszelkie bariery komunikacyjne.

W nowym biurze Archicom pracownicy znajdą m.in. focus roomy, w których każdy może skupić się na ważnych zadaniach – spokojnie, i z dala od bodźców zewnętrznych, jak również przemyślane przestrzenie wspólne, które umożliwią dzielenie się informacjami, a także będą sprzyjać integracji zespołu.

Biuro Leroy Merlin w Warszawie

Projekt: Bit Creative Barnaba Grzelecki

Leroy Merlin otworzyło swoją siedzibę w warszawskim biurowcu Forest. Aranżacja zajmuje ok. 12 200 mkw. i znajduje się na trzech piętrach obiektu. Za projekt odpowiada pracownia BIT Creative Barnaba Grzelecki.

Przestrzeń została zaprojektowana w układzie podzielonym na open space'y i gabinety. Pracownicy mają również do dyspozycji szereg sal do spotkań oraz budki telefoniczne do pracy w ciszy. W nowym biurze jest do dyspozycji również aż 12 kuchni i coffee pointów.

- Inspiracją w projekcie był charakter branży, w jakiej działa marka oraz otoczenie obiektu, w którym się znajduje biuro. Nazwa Forest nie jest tutaj przypadkowa. W całym kompleksie znajdziemy niezliczoną ilość roślin i drzew. Chcieliśmy tą naturalną zieleń wpleść do biura, jako dopełnienie takich materiałów, jak beton, drewno czy cegła - mówi Barnaba Grzelecki, założyciel Bit Creative.

Biuro EOS Poland w Warszawie

Projekt: Trzop Architekci

Nową siedzibę firmy EOS Poland zlokalizowano w budynku Wola Retro, w dwóch z trzech harmonijnie skomponowanych ze sobą budynkach – jeden powstały w latach 30., przeznaczony do adaptacji na obiekt biurowo-usługowy, oraz nowym budynku biurowym, połączonym z historyczną zabudową.

Nowe biuro firmy EOS Poland to przede wszystkim przyjazna przestrzeń do pracy skrojona pod pracowników. Strefa wejściowa wita bielą i czernią wynikająca z brandingu firmy z akcentami kolorystycznymi: czerwieni, błękitu oraz mięty. Kontrastujące czarne trzony budynku sprawiają wrażenie wstawionych w białą przestrzeń kubików, a naturalna zieleń przeplata się i jest widoczna z większości miejsc w biurze.

Czarne przejście w przestrzeni biurowej pomiędzy historyczną, a nową częścią budynku ma sprawiać wrażenie portalu, przenoszącego nas w „podróż do przeszłości” przez zastosowanie liniowych opraw oświetleniowych sfazowanych w przestrzeni podłoga-ściana-sufit, liniowego wykończenia ścian tapetami 3D oraz czarnym natryskowym sufitem o właściwościach akustycznych.

Biuro Moderny w Warszawie

Projekt: Massive Design

Siedziba Moderny w Warsaw Unit to największe biuro biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. Biuro charakteryzuje nie tylko ponadczasowa elegancja, ale też starannie zaprojektowana warstwa funkcjonalna. Została ona dopasowana do potrzeb organizacji i ułożona zgodnie z wypracowanymi podczas warsztatów projektowych zasadami, zgodnymi z zaleceniami Well v.2, gdzie celem, do osiągnięcia, jest najwyższa możliwa ocena dla biura w Polsce.

Wyjątkowość biura Moderny jest widoczna od samego wejścia i nie chodzi tu tylko o klasycznie eleganckie wejście dla gości, ale o wszystkie wejścia dla użytkowników nowego biura. Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje. Połączone zostały przestrzenie socjalne i integracyjne biura, w tym zlokalizowana na środkowym piętrze, mogąca pomieścić niemal 200 osób, wielofunkcyjna przestrzeń „Town Hall”.

Całość wystroju wnętrz została wypracowana podczas warsztatów projektowych, gdzie największy nacisk położono na dobór naturalnej, ciepłej kolorystyki, uzupełnionej o odpowiednie rozplanowanie żywej zieleni. Oprócz ogrodu wertykalnego, na powierzchni możemy spotkać starannie zaplanowane i zrealizowane aranżacje zieleni wolnostojącej, jak i zabudowanej w ramach specjalnych regałów, ale też w postaci kilku zielonych ścian – wszystko, aby poprawić jakość powietrza i samopoczucie personelu.

Placówka Pekao S.A. w Warszawie

Projekt: Schwitzke Górski

Biuro architektoniczne Schwitzke Górski stworzyło nowy koncept placówki bankowej Pekao S.A. w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 89.

Placówka dostępna jest dla swoich klientów promując słowo "przyszłość", które można odnaleźć nie tylko w inteligentnych rozwiązaniach jakie oferuje bank, ale przede wszystkim wystroju. Stworzony koncept opierał się o wartości tj. polskość, wspólnota, wsparcie w rozwoju, które w swojej złożoności mają łączyć pokolenia, korespondować z trendami, wyróżniać sprawczość i dynamikę, a przede wszystkim wywoływać pozytywne emocje, przewodząc stworzonemu przez biuro motywowi: "naturalny potencjał w najlepszej formie".

W projekcie postawiono przede wszystkim na polski design. Dobrano krzesła, fotele oraz miękkie obicia mebli w szczególności polskich projektantów Nopp (producent: Fameg), OX: co (producent: Bejot), Noti Manta (projekt: Piotr Kuchciński), Gap (projekt: Jerzy Porębski, Grzegorz Niwiński), VANK CELLO doceniając kunszt ich wykonania, a także pomysłowość, wspierając tym samym lokalną gospodarkę, jak i tradycję. Kolorystyka wybranych siedzisk powiązana została z brandem banku (czerwień, róż), która w odpowiednim połączeniu wizualnym dodaje miękkości, przytulności oraz ożywia przestrzeń.

Biuro Kuehne+Nagel w Warszawie

Projekt: Carbon Architecture

W Warszawie otwarto pierwsze w Polsce biuro pracy hybrydowej Kuehne+Nagel w The Park Warsaw. Za projektem biura stoi pracownia Carbon Architecture.

Na wprost wejścia znajdują się drzwi do kontenera, na których powieszono dwustronnie podświetlane logo Kuehne+Nagel – kotwicę statku. Biały odkryty sufit, ciepłe drewniane posadzki, ściany oraz drzwi z bulajem były inspirowane portem i transportem morskim.

Aby wyróżnić centralną część pomieszczenia dodano metalowe czarne elementy z blachy trapezowej i blachy perforowanej. Dzięki takiemu doborowi materiałów i kolorów, wnętrze nawiązuje do działalności firmy i pozostaje przytulne.

Za drzwiami kontenera znajduje się zespół łączonych sal konferencyjnych, które dzięki mobilności ścian oraz mebli, dają możliwość odbycia różnych spotkań. Sale oddzielone są również szklaną ścianą, przez którą wpada rozproszone światło dzienne do strefy wejścia.

Biuro Zendesk w Krakowie

Projekt: The Design Group

Zendesk zdecydował się na zakup powierzchni w biurowcu MK29 mieszczącym się przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Do współpracy przy tworzeniu projektu wnętrz nowej siedziby zaprosił warszawską pracownię architektoniczną The Design Group, specjalizującą się w kreacji przestrzeni biurowych.

Projektanci zgodnie z wymaganiami firmy Zendesk, postawili na stworzenie przestrzeni pełnych kreatywnych spotów wzmacniających poczucie wspólnoty i integracji. Zadbali jednocześnie o to, by we wnętrzach przenikały się nowoczesne rozwiązania z innowacyjnym myśleniem o przestrzeni pracy i dobrze zachowaną klasyką.

Choć w krakowskim biurze Zendesk pracuje blisko sto osób, na całej przestrzeni nie znajdzie się nawet jeden gabinet, za to odkryć można wiele różnych stref do pracy i odpoczynku.

Open space z biurkami pracowników rozlokowany został na niższym piętrze biura. Wyżej znajdują się natomiast tematyczne strefy, które sprzyjają – w zależności od potrzeb – pracy indywidualnej, pozwalają na chwilę relaksu lub kreatywne działania w grupach. Co więc tu znajdziemy? Między innymi creative corner z trybunami przeznaczony do szkoleń i team meetingów, a także strefę wellness, w której pracownicy mogą się relaksować lub zdecydować na odrobinę wysiłku fizycznego. Największą powierzchnię biura zajmuje natomiast strefa garden. To chilloutowy open space podzielony zabudowanymi donicami z żywą roślinnością.

Stefa garden płynnie łączy się z przestrzenią fountain umieszczoną na niższym piętrze biura. Ta druga posiada dwie funkcje: na co dzień jest kantyną, ale też miejscem przeznaczonym na firmowe townhalle. Wszystko dzięki schodom łączącym dwa piętra, które częściowo służą jako trybuny.

Biuro McCormick w Łodzi

Projekt: Tétris

Firma McCormik w Łodzi obecna jest od 2014 roku, a relokacja podyktowana była przede wszystkim komfortem pracowników. Nowe biuro miało oferować im bezpieczne i przyjazne środowisko pracy w elastycznym, kreatywnym i zrównoważonym otoczeniu. Te założenia zadecydowały o wyborze Monopolis 2.0. Architekci planując space plan oraz design również się nimi kierowali.

- Projekt koncepcji zakłada wykorzystanie na każdym z pięter innego akcentu kolorystycznego, nawiązującego do grupy przypraw. Znajdziemy tu piętro zielone, waniliowe, lawendowe czy czerwone kojarzące się z papryką. Chcieliśmy, aby przy powtarzających się aranżacjach, każde z pięter miało swój, wyróżniający się charakter- opowiada Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris.

Nazwy ziół przypisane zostały również do licznych sal konferencyjnych i mniejszych sal spotkań. Do zaakcentowania ich we wnętrzach wykorzystano grafiki w postaci tapet oraz ilustracje stylizowane na historyczne ryciny. Większość miejsc do pracy znajduje się na open space, ale pomyślano tu o wygodzie, aranżacjach meblowych wprowadzających naturalny dystans i poczucie komfortu.

W biurze zastosowano system do rezerwacji miejsc, który odpowiada na potrzeby osób pracujących hybrydowo. Ponadto w open space pomiędzy stanowiskami pracy są siedziska, które sprzyjają współpracy i rozmowom miedzy pracownikami.

Ciepłą, przyjazną i domowa atmosferę wprowadzają do wnętrza liczne strefy otwarte z kanapami, ledony w kuchniach z hasłami zaproponowanymi przez pracowników i duża ilość roślin zielonych. Projekty grafik na ścianach, ledonów i projekt systemu komunikacji na piętrach został zrealizowany przez firmę Space Wizard przy ścisłej współpracy z firmą McCormick i architektami Tétris.