10 najmocniejszych plakatów. Artyści z całego świata solidaryzują się z Ukrainą

Nie tylko polscy projektanci okazują wsparcie Ukrainie i potępiają rosyjską inwazję. Na Litwie powstała platforma udostępniająca za darmo plakaty i grafiki solidaryzujące się z Ukrainą. "(…) Zachęcamy twórców z całego świata do wzięcia w swoje ręce największej broni jaką jest kreatywność. Niech za jej pomocą pokażą światu prawdziwe oblicza tej strasznej inwazji" – czytamy na stronie Creatives for Ukraine. Przedstawiamy 10 najmocniejszych plakatów.

REKLAMA

"Sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, to nie tylko wojna z suwerennym krajem, ale także wojna informacyjna, dlatego zachęcamy twórców z całego świata do wzięcia w swoje ręce największej broni jaką jest kreatywność. Niech za jej pomocą pokażą światu prawdziwe oblicza tej strasznej inwazji" – czytamy na stronie Creatives for Ukraine. Platformę Creatives for Ukraine stworzono, aby w jednym miejscu zgromadzić grafiki i plakaty, które mogą zwrócić uwagę na tę trudną tematykę, ale także aby pomóc w wyrażaniu uczuć i dzieleniu się prawdą. Drugim celem było umożliwienie mediom, organizacjom non-profit czy innym fundacjom na swobodny dostęp do wybranych grafik przedstawiających wojnę w Ukrainie tak, aby móc je pokazać szerszej publiczności.

Przedstawiamy 10 najmocniejszych plakatów Creatives for Ukraine.

Karolis Strautniekas tak napisał o swojej grafice: " To portret jawnego kłamcy, manipulatora i psychopaty. Ukraina pozostań silna!" - czytamy na instagramie strautniekas.

Artystka kas_ta_bara stworzyła z myślą o Ukrainie grafikę "Kwiat jedności". "W mojej głowie mam teraz wiele myśli o tym, co można napisać lub powiedzieć, ale jedna z nich głośno krzyczy - Слава Україні" - czytamy na jej Instragramie.

Greta Brat także stworzyła przejmującą grafikę. "Dziś nie będzie rozmarzonego nieba. 💔100 proc. zysku ze sprzedanego NFT zostanie przekazane organizacji Blue/Yellow, która wspiera pomoc humanitarną dla dzieci i cywilów w strefie działań wojennych".

Artystka z Łotwy - Linda Valere umieszczając grafikę stworzoną dla Ukrainy, tak napisała: "(...) Jest tyle smutku i złości. Ale jest też tyle NADZIEI. Ukraińcy walczą nie tylko o swój świat i życie, walczą za nas wszystkich. Ich odwaga jest lekcją dla całego świata".

Gintare Kavaliauskaite umieszczając swoją grafikę napisał: "(...) Nie pozwól Putinowi decydować, czy będzie #wojna, czy #pokój. I nie zapomnij, Ukraina walczy za nas wszystkich".

Ukraiński artysta, obecny na instagramie jako ettoja tworząc swoje dzieło napisał: "Czuję, że moi przyjaciele za granicą nie do końca rozumieją, co się dzieje na Ukrainie.🧨Putin jest dyktatorem, który trzyma Rosjan siłą ponad 15 lat. Wraz z Łukaszenką zabili/uwięzili każdą z opozycji politycznej. W Rosji nie ma wolności słowa.🧨 Ukradł Krym. Rozpoczął wojnę na Ukrainie w Doniecku i Ługańsku (skąd pochodzę)(...)".