110 lat historii H15 Hotelu Francuskiego w Krakowie. Hotel zyskał nowe oblicze

H15 Hotel Francuski to jeden z najbardziej wyjątkowych obiektów należących do Grupy Dobry Hotel.

H15 Hotel Francuski z okazji swoich 110 urodzin zaprasza na wyjątkowy Dzień Otwarty, podczas którego powita swoich gości zupełnie nowym obliczem.

W trakcie wydarzenia goście będą mieli przyjemność poznać bogatą historię obiektu, a także przenieść się we francuski klimat Belle Epoque.

W roku 1919 w murach obiektu narodził się Polski Komitet Olimpijski, którego historię dzisiaj można podziwiać w znajdującej się w hotelu Sali Olimpijskiej. Podczas Dnia Otwartego uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wraz z przewodnikiem zwiedzić Salę i poznać historię osiągnięć polskiego sportu związaną z Komitetem.

We francuskim stylu

To jednak nie jedyna atrakcja, która będzie czekać na gości. Z racji tego, że obecna atmosfera hotelowa to niezwykle eleganckie wnętrza, wyposażone w oryginalne meble zakupione na paryskich aukcjach, słodki zapach wypieków i smak francuskiej kuchni, przygotowano iście francuski program wydarzenia. Goście będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach cukierniczych w hotelowej Patisserie, warsztatach wiedzy o winie, a także w zwiedzaniu tego wyjątkowego obiektu, które będzie odbywać się co 30 minut. Program Dnia Otwartego obejmuje także mini - recital muzyczny francuskich przebojów, pokaz barmański z warsztatem tworzenia koktajli, niespodzianki dla najmłodszych, pamiątkowe zdjęcie oraz dla prawdziwych miłośników francuskiej kuchni – specjalne rabaty na wszystkie dania w hotelowej restauracji Brasserie L`Olympique.

Hotel Francuski to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych budynków w stolicy Małopolski. W 1912 roku, kiedy to rozpoczął swoją działalność, bardzo szybko zyskał renomę najekskluzywniejszego hotelu w mieście. W ostatnim czasie jego wnętrza zostały poddane dokładnemu liftingowi. Dzięki zastosowaniu współczesnych rozwiązań aranżacyjnych z jednoczesnym zachowaniem aspektów historycznych, H15 Hotel Francuski posiada niepowtarzalny klimat, który pragniemy zaprezentować naszym gościom podczas Dnia Otwartego – mówi Marcin Mazur, dyrektor hotelu.

Dzień Otwarty H15 Hotelu Francuskiego odbędzie się 28 lipca 2022 r. w godzinach 14:00-22:00.