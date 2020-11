150 projektów łazienek walczyło w konkursie polskiej marki. Znamy zwycięzców

Polski producent płytek ceramicznych i gresowych oraz architekci wnętrz z całej Polski połączyli siły, aby wspierać inwestorów w zaplanowaniu remontu. Najlepsze prace (zwycięskie oraz wyróżnione we wszystkich trzech etapach) konkursu „#Opoczno i architekci pomagają” wybrano spośród 150 zgłoszonych do rywalizacji projektów.

I miejsce w 3. edycji konkursu zajęła nowoczesna realizacja z nutą eklektyzmu autorstwa Joanny Andruszko. - Założeniem projektu było stworzenie wnętrza, które łączyłoby współczesne potrzeby estetyczne z funkcjonalnością – mówi autorka. - Styl tego wnętrza określiłabym jako modernistyczny, co podkreśliły użyte przeze mnie surowe w wyrazie płytki Newstone Grey, uzupełnione kolekcją Monoblock White Matt. Całość podkręca kolor płytki Green Show, który ma wyjątkową głębię, a we wnętrzach prezentuje się szykownie – dodaje projektantka. Z kolei projekt J&J Studio to świeża i nowoczesna propozycja łazienki w beżach. Aktualne trendy i ponadczasowe rozwiązania połączyli projektanci biura Good Estate.

Praca studia projektowego KAPA, która zwyciężyła w 1. edycji konkursu. Obok wzoru jodełki na ścianie, jaki tworzą mozaiki z tej serii, dodali do konceptu wnętrza modny akcent w odcieniu butelkowej zieleni. W projekcie studia IN POINT ponadczasową aranżację inspirowaną japońską estetyką tworzy oryginalny zestaw materiałów: biały marmur, płytki Noisy Grey o matowej powierzchni i wzorze szarego kamienia oraz drewno. Elegancką łazienkę w naturalnym klimacie zaprojektowała również Alina Kowalska z pracowni Ali Decor. - Moim zamierzeniem było stworzenie wnętrza eleganckiego, ponadczasowego, a zarazem funkcjonalnego. Wnętrze zaprojektowałam w stylu nowoczesnej klasyki – mówi autorka projektu.

Projekty nagrodzone w konkursie i architekci pomagają to również baza inspiracji dla osób poszukujących odważnych rozwiązań i ceniących wnętrza z charakterem. Projekt pracowni KAKO to propozycja wnętrza ekskluzywnego, co podkreślają baterie i dodatki w złotym kolorze. Eklektyczne wnętrze toalety dla gości zaprojektował Patryk Zalewski. - Założeniem projektu było pokazanie niewielkiej łazienki w zupełnie odmiennym stylu – wyjaśnia autor projektu. - Chciałem udowodnić, że nie potrzeba dużego metrażu, żeby „zaszaleć”. Wybrałem na ścianę płytki Bachata White Glossy, a na podłogę Patchwork Vertigo. Zależało mi na tym, aby płytki były odpowiednim tłem do całej sceny, ale również miały swój charakter – dodaje projektant. Z kolei pracownia Chrobotek Design sięgnęła po butelkową zieleń, którą przełamano grafitową imitacją betonu , tworząc niezwykle odważną i wyrazistą kompozycję okładzin. Nutę delikatności wprowadza dekor z graficznym motywem liści, zastosowany nad umywalką.