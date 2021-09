20 młodych projektantów w londyńskim Muzeum Designu

Angażując w projekt 20 utalentowanych osób z 16 krajów, projekt Discovered („Odkryte”) skupia grupę młodych wizjonerów z Europy, Afryki, Azji oraz Australii i Oceanii w ramach niezwykłego wyzwania stworzenia mebli, przedmiotów i rzeźb w drewnie. Wśród ich mentorów była też polska projektantka, Maria Jeglińska-Adamczewska.

Wspólny projekt Stowarzyszenia Handlowego Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) oraz magazynu Wallpaper* to zapis osobistych refleksji na temat doświadczeń z okresu pandemii, a jednocześnie odskocznia dla nowych twórców po szczególnym roku, w którym tradycyjne możliwości ekspozycji były niedostępne. Wystawa to długo wyczekiwane wydarzenie, a jednocześnie możliwość zaprezentowania twórczości początkujących projektantów przed szeroką publicznością oraz przedstawicielami branży.

– Właśnie teraz kolejne pokolenie projektantów potrzebuje naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek, dlatego jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować wraz z AHEC przy projekcie Discovered. Dzięki temu projektanci jutra już dziś zyskują przestrzeń, na którą zasługują – powiedziała Sarah Douglas, redaktorka naczelna magazynu Wallpaper.

Do projektu młodzi projektanci wybrani zostali na podstawie dorocznie publikowanej przez magazyn Wallpaper listy absolwentów kierunków artystycznych, a także na bazie wskazań Stowarzyszenia AHEC. W ramach przedsięwzięcia podjęli oni współpracę z doświadczonymi mentorami w dziedzinie projektowania oraz rozsianymi po całym świecie warsztatami produkcyjnymi współpracującymi z AHEC. Zadaniem twórców było wykonać przedmioty z jednego z trzech wysoce odnawialnych gatunków amerykańskiego drewna liściastego: amerykańskiego czerwonego dębu, wiśni oraz miękkiego i twardego klonu.

Polka w gronie mentorów projektu

Przez cały czas trwania projektu projektanci byli wspierani przez mentorów, w tym redaktorkę naczelną magazynu Wallpaper Sarę Douglas, Davida Venables, dyrektora AHEC na Europę, a także rozsianych po całym świecie projektantów, takich jak Tomoko Azumi, Nathan Yong, Adam Markowitz, a także Polkę, Marię Jeglińską-Adamczewską.

Od 13 września do 10 października 2021 roku, w tym podczas trwania Festiwalu Designu w Londynie, prace 20 projektantów będzie można oglądać w atrium Muzeum Designu na parterze. Wystawa podkreśla kreatywność członków grupy i wszechstronność wybranych przez nich materiałów.

W celu rozwinięcia koncepcji kreatywnych uczestników poproszono o swobodne przemyślenie własnych doświadczeń związanych z życiem i pracą w okresie pandemicznej izolacji, odpowiadając tym samym na zagadnienia związane z dotykiem, refleksją i siłą. Kolejnym krokiem w procesie było oparcie się na tych przeżyciach i przekształcenie ich w przedmioty, które nawiązywać miałyby do relacji funkcjonalnych i emocjonalnych z przedmiotami codziennego użytku. Wśród rozważanych zagadnień znalazły się takie idee jak tożsamość i dziedzictwo kulturowe, rodzinne i społeczne rytuały, wywołana pandemią potrzeba adaptacji, a także niezbywalny komfort dotyku.

– W tym projekcie chodziło o przynależność i tożsamość. To było naprawdę osobiste doznanie, oparte na podstawowych ludzkich potrzebach – powiedziała Maria Jeglińska-Adamczewska, mentorka projektantów z Europy i Ameryki Południowej. – Z kolei użyte w projekcie gatunki drewna podkreślają, jak ważny jest ten surowiec w naszej obecnej sytuacji. Drewno uosabia to, co czuliśmy podczas pandemicznego zamknięcia – brak kontaktu, dotyku, ciepła oraz emocjonalnego komfortu – dodała Maria Jeglińska-Adamczewska.

Podejście to zaowocowało niezwykle zróżnicowanym wyborem tematów, wśród których znalazły się meble użytkowe, takie jak szafki, stoły czy krzesła, ale też bardziej abstrakcyjne rzeźby inspirujące do refleksji. W całości projekt Discovered pokazuje, w jaki sposób doświadczenie odosobnienia zainspirowało osobistą i twórczą podróż każdego projektanta w tym niezwykłym czasie dla jednostki, branży i całego świata.