30 lat działalności w Polsce. McDonald's otworzył 500. restaurację w Wyszkowie

McDonald's w Polsce działa od 30 lat. Z tej okazji, w Wyszkowie powstała 500. restauracja McDonald's w Polsce. W restauracji postawiono na innowacyjne rozwiązania takie jak m.in. fotowoltaika i turbina wiatrowa. Samo wnętrze zaprojektowano w stylu Luna.

Po 30 latach działalności McDonald’s w Polsce, 13 maja 2022 roku została otwarta 500. restauracja sieci.

Lokal zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 46 w Wyszkowie.

Wnętrze urządzono w stylu Luna.

500. restauracja sieci została wyposażona w innowacyjne rozwiązania.

17 czerwca 1992 roku została otwarta pierwsza restauracja McDonald’s w Polsce. 30 lat później sieć liczy już 500 restauracji w kraju. 500 lokal rozpoczął swoją działalność 13 maja 2022 roku w Wyszkowie przy ul. Piłsudskiego 46. Jest to 98 restauracja w województwie mazowieckim. Restauracją będzie zarządzać franczyzobiorca Kristof Hanko, który łącznie prowadzi już 15 lokali sieci.

Restauracja w Wyszkowie zastała zaprojektowana w stylu Luna. W sumie wewnątrz restauracji znajduje się 112 miejsc siedzących i 66 w ogródku. Lokal posiada również linię McDrive, z której mogą skorzystać zmotoryzowani.

Innowacyjne rozwiązania w McDonald's

500. restauracja sieci została wyposażona w innowacyjne rozwiązania pozwalające znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej. Między innymi w instalację fotowoltaiczną oraz turbinę wiatrową, które pozyskują odnawialne źródła energii w całości pokrywające zapotrzebowanie na oświetlenie zewnętrzne lokalu. Rozwiązania te sieć będzie wprowadzać w kolejnych restauracjach. Zarówno nowych jak i tych już istniejących. Jest to element globalnej strategii, realizowanej od 2018 roku, która zakłada działania na rzecz ochrony planety w wielu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów jest właśnie zmniejszenie emisji gazów cieplarniach z biur i restauracji o 36 proc. do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej.