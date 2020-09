30 lat temu IKEA otworzyła pierwszy sklep w Polsce

W 1990 roku na warszawskim Ursynowie IKEA otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce. Podczas otwarcia obecny jest założyciel firmy, sam Ingvar Kamprad. Sklep miał powierzchnię ok. 1 tys. mkw. i był w tamtym czasie prawdopodobnie najmniejszym sklepem IKEA na świecie.

REKLAMA

Jest rok 1990, w Warszawie powstaje długo wyczekiwany, pierwszy sklep IKEA na Ursynowie. To ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla całej marki. Podczas otwarcia obecny jest założyciel firmy, sam Ingvar Kamprad! Do tej pory IKEA znana była w Polsce tylko z zagranicznych katalogów, które często były traktowane jak czasopisma wnętrzarskie pełne pomysłów i inspiracji. Sklep miał powierzchnię ok. 1 tys. kw. i był w tamtym czasie prawdopodobnie najmniejszym sklepem IKEA na świecie. Mimo to klienci mieli do dyspozycji ekspozycję kilku gotowych wnętrz. Mebli można było dotykać, siadać na nich, mościć się, sprawdzać, jak bardzo są wygodne. W tamtym czasie nie było to wcale oczywiste – dotychczasowe meblowe ekspozycje były często odgrodzone od klientów taśmą niczym w muzeum. Klienci początkowo nieśmiało podchodzili do tych innowacji, ale bardzo szybko w pełni zaczęli z nich korzystać.

- Doskonale pamiętam dzień, w którym otworzyliśmy na warszawskim Ursynowie pierwszy w Polsce sklep IKEA. Był on znacznie mniejszy od tych obecnych jednak i tak przed otwarciem uformowała się ogromna kolejka. Pierwsi klienci nie mieli śmiałości, żeby siadać na wystawowych meblach, było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie, tak samo, jak możliwość kupowania artykułów wyposażenia wnętrz w systemie samoobsługowym. Nowością były również skandynawskie nazwy, które bawiły klientów. Dużą popularnością cieszył się na przykład tapczan NÅRKE, który do dziś z pewnością znajdziemy w niejednym polskim domu – mówi Urszula Wilczak z IKEA Retail w Polsce, dyrektorka regionu IKEA Kraków, w sklepie IKEA na Ursynowie – kasjerka i sprzedawczyni mebli.

W tym samym czasie w stolicy trwa budowa pierwszej linii metra ze stacją „Kabaty”. Jednak dopiero za pięć lat mieszkańcy będą mogli korzystać z mierzącego ponad 11 km odcinka. W centrum miasta dumnie stoi już jeden z najwyższych w Polsce kompleksów biurowo-handlowych Centrum LIM, które niezmiennie od trzech dekad będzie zdobić nowoczesne Śródmieście.

Następne lata to szybki rozwój kraju i Warszawy, w której miejską tkankę na zawsze wrasta IKEA. Obecnie w stolicy i na przedmieściach są trzy sklepy IKEA (IKEA Janki, IKEA Targówek, IKEA w Blue City) oraz trzy Punkty Odbioru Zamówień IKEA (w CH Blue City, King Cross Praga i Wola Parku).

W niektórych mieszkaniach do dzisiaj zajdziemy artykuły kupione w sklepie IKEA na Ursynowie – jak stolik LACK, regał IVAR, sofę KLIPPAN albo ówczesny bestseller fotel POÄNG (wszystkie artykuły do dziś są w asortymencie marki) czy niedostępne już produkty jak lampę BRUTTO, przy której dziadek opowiadał niesamowite historie albo krzesło ÖGLA, pamiętające wiele rodzinnych obiadów i śniadań przy stole. Kiedy rozejrzymy się po naszych mieszkaniach, może odkryjemy również regał ASPIRANT ze skrupulatnie notowaną ołówkiem linią wzrostu naszych dzieci lub nas samych, albo stół SÖRGÅRDEN noszący ślady artystycznej twórczości małych malarzy.