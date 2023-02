32 mln zł, 4 tys. dzieci, ultranowoczesny sprzęt i terapeutyczny design. ICZMP w Łodzi przeszedł spektakularną metamorfozę

To największa wysokospecjalistyczna placówka medyczna dedykowana opiece nad matką i dzieckiem w Polsce. Rocznie przychodzi tu na świat ponad 4 tys. dzieci. ICZMP, czyli Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, za 32 mln zł przeszedł spektakularną metamorfozę.

Blok porodowy w szpitalu ICZMP w Łodzi (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) jest największą wysokospecjalistyczną placówką medyczną dedykowaną opiece nad matką i dzieckiem w Polsce. Rocznie w ICZMP przychodzi na świat 4 tys. dzieci. Ostatnio miała tu miejsce spektakularna przebudowa. Teraz to ultranowoczesny blok operacyjny, zaś porody odbywają się w pokojach przypominających te hotelowe. Zaprojektowano wnętrze w której wszyscy czują się komfortowo. A do tego zainwestowano w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt.

Wnętrza zaprojektowane przez m+design w taki sposób, aby redukować stres u pacjentek i wspomagać proces porodu.

Dobra przestrzeń ma wspierającą rolę w terapii medycznej. Jest demokratyczna i nie przytłacza pacjentów. A oddział położniczy to przestrzeń, w którym noworodki, poznają świat i rodzinę. Przebudowa Bloku Porodowego miała zmienić dotychczasowe wnętrza o czysto medycznym charakterze w jasną, ciepłą przestrzeń, w której wszyscy będą się czuli komfortowo – zaznacza Marta Czachorowska, architektka z m+design.

Nowa zaprojektowana przestrzeń ma sprzyjać integracji pacjentek i personelu, wymianie doświadczeń oraz wsparciu dla rodzących. Są tu poczekalnie, zaś korytarze przed salami porodowymi zaprojektowano z przeszkleniem i widokiem na zielone patio. Dzięki temu pacjentki i nowonarodzone dzieci mają kontakt z naturą, która też przy okazji zredukuje stres personelu medycznego.

W związku z tym, że system wizualny był tak ważny, procedowaliśmy go metodą partycypacyjną wśród personelu oraz pacjentek wraz ze współpracy ze szpitalną psycholożką. Wśród propozycji znaków, które pojawiały się od personelu były m.in. krajobraz i owoce. Przeważająca część wybrała kwiaty jako przywodzące miłe skojarzenia. Uzbrojeni w listę kwiatów, dopasowaliśmy 11 różnych kolorów sal, tak by nie łączyć obok siebie kolorów podobnych lub pokrewnych sobie. Pomogło do stworzyć jasną i klarowną komunikację wizualną – tłumaczy Marta Czachorowska.