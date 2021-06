38. piętro Warsaw Spire dla Immofinanz. Zaglądamy do wnętrz biura projektu AVG Architekci

Firma Immofinanz przeprowadziła się do nowej lokalizacji – na 38 piętro myhive Warsaw Spire. Nowa powierzchnia firmy, o wielkości ponad 700 mkw. to jednocześnie pierwsze, modelowe biuro zrealizowane w formule myoffice.

Immofinanz zajęło 38 pętro myhive Warsaw Spire.

myoffice to jeden z dwóch kluczowych produktów elastycznych myhive. Drugą część tego samego piętra o wielkości ponad 900 mkw. zajmuje powierzchnia coworkingowa mycowork, oraz myconference – nowoczesne przestrzenie do organizacji konferencji i spotkań.

Realizacja całego 38 piętra od strony architektonicznej i designu została powierzona polskiemu biuru projektowemu AVG Architekci.

- Nowe biuro Immofinanz to modelowy projekt dla myoffice, nowego produktu elastycznego, który od niedawna oferujemy na warszawskim rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z finalnego efektu prac i tego jak wygląda nasza powierzchnia. Dzięki zastosowanym, nowoczesnym rozwiązaniom na etapie designu i aranżacji, w tym wdrożeniu wielu focus room-ów, wygodnych stanowisk do pracy z szerokimi biurkami, a także miejsc do odpoczynku, stworzone zostało idealne środowisko pracy, wpływające pozytywnie na komunikację w biurze oraz wspierające kreatywność w działaniu naszego zespołu - mówi Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.

Nowa siedziba Immofinanz w Polsce to duża, otwarta przestrzeń typu open space, która pozwoliła na zaaranżowanie wnętrza z zachowaniem odpowiednich odległości dając komfort pracy tak istotny w dzisiejszych czasach. Nieprzypadkowo strefa regulowanych elektrycznie biurek dostarczonych przez firmę Ahrend zlokalizowana została najbliżej fasady okiennej, zapewniając najlepszy dostęp do naturalnego światła, ale i niebanalne widoki za oknem. Część środkową powierzchni zajmują wydzielone przeszklone salki do spotkań.

Niespotykanym na szeroką skalę rozwiązaniem w nowym biurze było zastosowanie ogniochronnych ścian szklanych giętych po łuku. Taki system wymaga bardzo precyzyjnego wykonawstwa na etapie prac budowlano – wykończeniowych oraz realizacji i montażu szklenia. Odpowiedzialna za tę część była firma Progresso, bazująca na giętym szkle ogniochronnym marki Polflam.

Od strony estetyczno–funkcjonalnej zaokrąglone narożniki ścian i ciągów komunikacyjnych wpływają na ergonomię poruszania się po biurze, otwierają przestrzeń i lepiej doświetlają biuro poprawiając jakość użytkową. Taki podział przestrzeni pozwolił wydzielić część do pracy od stref toalet, magazynków oraz punktów ksero, które emitują wzmożony ruch i hałas, a jednocześnie spełnić wszelkie wymagania przeciwpożarowe.