3M ma nowe biuro we Wrocławiu. To projekt Massive Design

Zupełnie nowe podejście do funkcjonowania biura, a jednocześnie wykorzystanie wyposażenia z poprzednich lokalizacji w duchu reuse - to zaledwie niektóre aspekty nowego biura 3M, za którego projektem stoi Massive Design.

Architekci z pracowni Massive Design zaprojektowali przestrzeń wrocławskiego biura firmy 3M.

Prace projektowe zostały poprzedzone badaniami środowiska pracy. Analizy wskazywały niemalże palącą potrzebę uatrakcyjnienia i poprawy warstwy funkcjonalnej istniejących biur.

Projektanci zaproponowali zespołom szeroki wachlarz rozwiązań wspierających pracę grupową o zróżnicowanym charakterze.

Meble i zieleń pochodziły z poprzednich lokalizacji, a wszystkie nowe elementy wystroju i wyposażenia przestrzeni musiały spełniać rygorystyczne warunki dotyczące stosownego pochodzenia i składu.

Motywem przewodnim dla estetyki biura została wybrana wariacja na temat stylistyki Mid Century Modern.

Dla dynamicznie rozwijającego się sektora centrów usług wspólnych konsolidacja kilku biur jest naturalną koleją rzeczy. Jednak jeśli doświadczymy skali i złożoności procesu przeprowadzonego dla jednego z największych pracodawców Wrocławia i okolic, to nieoceniona okazuje się pomoc profesjonalistów.

W tym przypadku mamy do czynienia ze stworzeniem powierzchni do pracy dla niemal 2000 osób. Dlatego też 3M zdecydowało się powierzyć wsparcie z zakresu project managementu i projektu wnętrz sprawdzonemu tandemowi Cushman&Wakefield wraz z Massive Design.

Byliśmy bardzo zadowoleni z ponownej współpracy z Massive Design przy tym kluczowym projekcie, aby zapewnić najlepszą w swojej klasie obsługę i doświadczenie dla 3M. Pozwoliło nam to połączyć silne techniczne umiejętności zarządzania projektem z wiodącą na rynku kreatywnością i wnikliwością projektową. Efekt końcowy jest imponujący, jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mogliśmy być częścią tego procesu - relacjonuje Andrew Frizell, Cushman&Wakefield.

Funkcja biura na nowo

Poprzedzone badaniami środowiska pracy analizy wskazywały niemalże palącą potrzebę uatrakcyjnienia i poprawy warstwy funkcjonalnej istniejących biur. Należało też zwiększyć użyteczność i elastyczność przestrzeni oraz frekwencję wśród pracowników. Ta z powodu pandemii oraz pewnych niedoskonałości funkcjonalnych i technicznych dotychczas zajmowanej powierzchni była bardzo niska.

Biuro 3M we Wrocławiu, proj Massive Design, fot. Szymon Polański

Aby odwrócić ten trend należało przemyśleć sposób funkcjonowania biura 3M na nowo. Odbudowanie więzi i budowanie pozytywnych emocji związanych z pracą z biura stało się jednym z głównych motywów dla nowotworzonej powierzchni. Jednym z pomysłów wspierających ten proces było, zaproponowanie przez projektantów z Massive Design, umieszczenie wszystkich przestrzeni socjalnych w sąsiedztwie głównych wejść na powierzchnię każdego z pięter nowego biura.

W ten sposób pracownicy mogą rozpocząć swój dzień pracy w sposób mniej formalny, za to zdecydowanie bardziej przyjemny - od kawy czy herbaty w towarzystwie koleżanek i kolegów – opisuje Adam Choiński, architekt z Massive Design.

Praca wspólna w centrum uwagi

Mimo umieszczenia znacznej ilości stanowisk pracy indywidualnej, widoczne gołym okiem jest również to, jak przeniesiono środek ciężkości w kierunku pracy wspólnej. Projektanci zaproponowali zespołom szeroki wachlarz rozwiązań wspierających pracę grupową o zróżnicowanym charakterze.

Sale wielkości od kilku do kilkunastu osób zostały wsparte centrum szkoleniowym zlokalizowanym na najwyższej kondygnacji. Równomiernie rozplanowane strefy warsztatowe, stoły projektowe, oraz miejsca szybkich spotkań czy spotkań typu TIER stanowią doskonałe uzupełnienie przestrzeni do współpracy.

Na każdym z 3 pięter zaplanowano też centralnie zlokalizowaną dużą strefę wielofunkcyjną oddzieloną od reszty biura ścianami mobilnymi i wyposażoną w łatwo rearanżowalne meble. Ta strefa ma służyć zarówno szkoleniom, jak i mniej formalnej pracy warsztatowej.

Przygotowując nasze biuro, nie dysponowaliśmy wiedzą o podobnych doświadczeniach innych firm. Naszym priorytetem było stworzenia miejsca dostoswanego do potrzeb pracowników 3M GSC Poland. Przeprowadziliśmy wśród nich badania oraz stworzyliśmy zespół składający się z 8 menadżerów, którzy byli komunikacyjnym łącznikiem między zespołem projektowym a pracownikami – mówi Joanna Kontecka, EHS and Facility Manager w 3M GSC Poland.

Dzięki zebranym opiniom, możliwe było przedstawienie architektom najbardziej optymalnego konceptu i wizji nowej przestrzeni do działania – dodaje Iwona Chwastyk, inżynier ds. projektów w 3M.

Praca indywidualna wciąż ważna

Stosowną uwagę poświęcono kwestii stanowisk pracy indywidualnej. Zostały one zaprojektowane w formie półotwartych kameralnych zakątków, odseparowanych od otoczenia za pomocą dedykowanych regałów z tablicami do pisania i donicami na zieleń. Specjalna konstrukcja tych mebli wspiera również kwestie akustyczne w biurze – zapewnia nie tylko większy poziom prywatności mowy, ale również zapobiega nadmiernemu przedostawaniu się hałasu pomiędzy zespołami.

Całość została też wydzielona od stref komunikacji i spotkań, tak aby zminimalizować dyskomfort użytkowania i poprawić parametry akustyczne stref do pracy w skupieniu. Co ważne przestrzeń pozostaje elastyczna i pozwala na łatwe wprowadzanie zmian układu i zespołów.

Od lat walczymy ze złą sławą przestrzeni typu open space. Podział na odpowiedniej wielkości grupy, wydzielenie ich wizualne, funkcjonalne i akustyczne, to absolutna podstawa poprawy jakości tej podstawowej przestrzeni do pracy.” – podkreśla Konrad Dowejko, design director Massive Design.

Nacisk na neuroróżnorodność

Kolejnym charakterystycznym elementem są wkomponowane całość projektu strefy dedykowane neurorożnorodności i wspierające dobrostan psychofizyczny pracowników. Równomiernie po całej przestrzeni biurowej rozmieszczono intymne strefy relaksu i odpoczynku. Ich różnorodne wyposażenie, np. w fotele do masażu, czy ścianę wodną i zieleń uzupełniają przestrzenie dedykowane do ćwiczeń i yogi, a także ulubiona przez departamenty IT jaskinia gracza.

Biuro 3M we Wrocławiu, proj Massive Design, fot. Szymon Polański

Każda z tych przestrzeni ma starannie dobraną lokalizację i walory techniczne. Przykładowo dzięki podwyższonym parametrom akustycznym ścian, nasza jaskinia gracza pozwala na nieco wyższy poziom ekspresji werbalnej – tłumaczy Adam Choiński, Massive Design.

Sam proces powstawania aranżacji, w tym wszystkie rzeczy związane z funkcjonalnością i designem, były oceniane i weryfikowane dwustopniowo – tak przez kierownictwo projektu, jak i ambasadorów zmiany. Cała praca projektowa była prowadzona warsztatowo przy udziale ambasadorów, oraz głównych osób odpowiedzialnych za projekt.

Z jednej strony zastosowane rozwiązania miały sprostać wymaganiom technicznym 3M oraz oczekiwaniom pracowników, którzy byli zaangażowani w realizację projektu przez cały czas jego powstawania. Z drugiej należało tak dobrać nowe elementy z rozwiązań dostępnych na rynku, aby pasowały do stylistyki nowych przestrzeni biurowych, jak również istniejącego już wyposażenia biura, które pragnęliśmy zachować.” – Kinga Ociepa-Kossowska, Cushman&Wakefield.

Mid Century Modern w wydaniu reuse

Kluczowe dla całego procesu projektowego było zaadoptowanie niemal całości istniejącego wyposażenia biura. W duchu zasad reuse & recycle meble i zieleń pochodziły z poprzednich lokalizacji, a wszystkie nowe elementy wystroju i wyposażenia przestrzeni musiały spełniać rygorystyczne warunki dotyczące stosownego pochodzenia i składu. Mając na względzie dostępne zasoby architekci zaproponowali kilka możliwych dróg wystroju wnętrz.

Motywem przewodnim dla estetyki biura została wybrana wariacja na temat stylistyki Mid Century Modern. Strefa wejściowa, pozbawiona standardowej recepcji została zaprojektowana w formie otwartej kawiarni. Lokalizacja w sąsiedztwie tarasu i strefy łączonych sal konferencyjnych pozwala na jej szybkie przekształcenie w wygodną i funkcjonalną przestrzeń eventową. Doskonale się sprawdziła w trakcie otwarcia biura, gdzie przestrzeń bez problemu ugościła ponad 200 osób.

Biuro z showroomem

Ze strefy wejściowej mamy też najbliżej do „showroomu”, gdzie wyeksponowano jedynie fragment bogatej gamy produktowej 3M – od użytku personalnego, przez produkty medyczne, po wpierające prace inżynieryjne. Jego wystrój charakteryzowany na wnętrze statku kosmicznego ma za zadanie uświadomić, że nawet w kosmosie są używane technologie amerykańskiego giganta. Całość uzupełnia zlokalizowany nieopodal sklepik, gdzie można kupić produkty 3M dedykowane do codziennego użytku.

Nowa przestrzeń to także inwestycja w 3M jako kluczowego gracza na wrocławskim rynku pracy. Konsolidacja wszystkich operacji biznesowych w jednym miejscu w dogodnej lokalizacji to atut, który stał się dodatkową zachętą dla potencjalnych pracowników. Wygodny dojazd jest również zaletą w przypadku spotkań biznesowych, które mogą odbywać się w dostosowanych do tego warunkach – mówi Vangelis Savvas, dyrektor 3M Global Service Center Poland.

Biuro w MidPoint 71 to centrum naszej społeczności. Stworzona przestrzeń jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby zatrudnionych i partnerów biznesowych, ale również miejscem, w którym chce się przebywać. Stacjonarne wydarzenia, cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Organizujemy warsztaty, eventy biznesowe, wydarzenia klubów pracowniczych czy imprezy integracyjne. Dzięki tarasom z grillem pracownicy sami również spotykają się po pracy we własnym gronie. Świadomość, że stworzyliśmy miejsce, w którym każdy może czuć się swobodnie, to dla nas ogromna satysfakcja – dopowiada Joanna Kontecka.