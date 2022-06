3M otworzyło nową siedzibę we Wrocławiu. Jest coworking, salon pokazowy i fotele do masażu

Nowa siedziba 3M we Wrocławiu powstała według projektu specjalistów z pracowni Massive Design. W biurze znalazł się coworking, pokoje do gier i sporo zielonych, relaksujących stref wyciszenia z fotelami do masażu. Niestandardową przestrzenią jest salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego.

REKLAMA

Pracownicy 3M Global Service Center Poland świętowali otwarcie nowej siedziby w stolicy Dolnego Śląska.

Nowocześnie i ergonomicznie zaprojektowane przestrzenie biurowe mieszczą się teraz w ekologicznym biurowcu MidPoint 71, przy ul. Powstańców Śląskich.

Projekt nowej siedziby 3M zaprojektowali specjaliści z Massive Design.

Dolny Śląsk to region, w którym zagraniczne firmy od lat lokalizują swoje centra usług biznesowych. ABSL szacuje, że w 2022 roku tylko we Wrocławiu działa aż 208 firm z branży SSC (z ang. Shared Service Center) – wśród nich znajduje się 28 przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 500 zatrudnionych.

Nowa, innowacyjna przestrzeń dla naszych pracowników to inwestycja w dalszy rozwój lokalnego oddziału 3M jako jednego z kluczowych graczy na wrocławskim rynku pracy, fot. mat. prasowe

Wrocławskie Centrum Usług Wspólnych 3M to oddział amerykańskiej korporacji, w którym pracę znalazło ponad 1500 osób. Jest więc firmą, mającą znaczący udział w lokalnym rynku pracy. W wydarzeniu z okazji otwarcia nowej siedziby firmy, udział wzięło blisko 200 osób. Wśród nich znaleźli się pracownicy 3M, a także goście specjalni – m.in. Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia; Maciej Borkowski z firmy ABSL; Dominika Fox-Matulewicz z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i Katarzyna Ignaszak z firmy PWC.

Zmiana napędzana chęcią rozwoju

Przeprowadzka stała się pionierskim przykładem zarządzania zmianą i rentownością przestrzeni biurowej w dobie pandemii. Firma przyznaje, że początkowo decyzja o zmianie biura na większe nie była oczywista.

Jednak po przeprowadzeniu wielu symulacji biznesowych oraz po przeanalizowaniu planów rozwoju firmy w najbliższych latach, postanowiono rozpocząć prace nad konsolidacją dwóch, działających wówczas powierzchni biurowych, a w konsekwencji – nad przeprowadzką do zupełnie nowej przestrzeni.

– Nowa, innowacyjna przestrzeń dla naszych pracowników to inwestycja w dalszy rozwój lokalnego oddziału 3M jako jednego z kluczowych graczy na wrocławskim rynku pracy. Liczymy na dalsze, dynamiczne pozyskiwanie do pracy nowych talentów, a tym samym na poszerzanie portfolio kompetencji naszych zespołów – mówi Vangelis Savvas, dyrektor 3M Global Service Center Poland.

Zlokalizowanie wszystkich operacji biznesowych w jednym budynku okazało się najbardziej efektywnym rozwiązaniem w obliczu wprowadzenia nowego, hybrydowego modelu pracy - podkreśla Vangelis Savvas.

Jedno z najnowocześniejszych biur w Polsce

3M to globalna firma, słynąca m.in. z wartości opartych na równości i różnorodności, a także na otwartej komunikacji. Dlatego też podstawowy cel przeprowadzki stanowiło zapewnienie pracownikom możliwości satysfakcjonującej współpracy – niezależnie od tego, z kim pracują i gdzie te osoby są zlokalizowane.

Wrocławskie Centrum Usług Wspólnych 3M to oddział amerykańskiej korporacji, w którym pracę znalazło ponad 1500 osób, fot. mat. prasowe

Spora część nowego biura przeznaczona została do wirtualnych spotkań i wideokonferencji. Pojawiły się tam również tzw. „budki telefoniczne”, które umożliwią komfortowe prowadzenie krótkich rozmów. Dostępna jest też duża powierzchnia co-workingowa – nie tylko tzw. open space’y i sale spotkań, ale również audytoria i sale szkoleniowe.

W nowym biurze 3M Global Service Center Poland nie zabrakło też zielonych, relaksujących stref wyciszenia. Pojawiły się również pokoje do gier oraz pomieszczenia z fotelami do masażu.

Niezwykle interesującą i niestandardową przestrzenią w biurze 3M jest z kolei salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego, w którym będzie można obejrzeć rozmaite produkty stworzone przez amerykańską firmę.

Ekologiczny budynek w centrum Wrocławia

MidPoint71, w którym mieści się nowa siedziba 3M GSC Poland, to budynek zaprojektowany w zgodzie z wytycznymi certyfikacji BREEAM, dzięki czemu wprowadzono w nim wiele ekologicznych rozwiązań, wspierających m.in. oszczędność wody i energii, gospodarkę odpadami oraz minimalizację oddziaływania budynku na środowisko.

Ten projekt to przede wszystkim wygodne i bezpieczne środowisko pracy, fot. mat. prasowe

- Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że atutem tego projektu jest jego lokalizacja. Pracownicy, którzy rozpoczynają tu pracę, na wyciągnięcie ręki mają centrum miasta z szeregiem usług i udogodnień oraz świetną komunikacją miejską. Ale MidPoint71 to nie tylko świetny punkt na mapie Wrocławia. Ten projekt to przede wszystkim wygodne i bezpieczne środowisko pracy. Biurowiec powstawał w oparciu o nasz nowy bezpieczny standard Echo Pure Office – wyjaśnia Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w Dziale Komercji Echo Investment. – Nowoczesna powierzchnia biurowa, elegancka architektura, przestronne tarasy wzbogacone zostały o rozwiązania technologiczne monitorujące jakość i kontrolujące czystość powietrza w całym biurowcu. Dzięki temu pracownicy 3M GSC Poland mogą czuć się tu przede wszystkim komfortowo oraz czerpać wiele satysfakcji z pracy w nowym biurze – dodaje Katarzyna Kubicka.