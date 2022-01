4 Design Days 2022: Rzemiosło jest seksi

Klienci zaczęli doceniać rzemiosło, ponieważ dostrzegli w nim jakość, której nie da się zapewnić przy masowej produkcji. Zwracają też uwagę na detale i ekologię. Rzeczy robione na małą skalę często mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Ważne jest też to, aby rzemieślnicy i wytwórcy uświadamiali swoich klientów, co jest wartością poza samym produktem – tłumaczył Mateusz Nowotnik, właściciel Miloni, Grupa Kolektywni podczas sesji 4DD „Polskie ®zemiosło. Renesans”.

– Dzisiaj rzemiosło wkroczyło w fazę 2.0. To znaczy że produkowanie rzeczy wytwarzanych przez rzemieślników są wspomagane przez nowoczesne sprzęty, ale jednak nadal w tej pracy kluczowy jest człowiek: jego wiedza, umiejętności i oczywiście jego ręce – tłumaczył Mateusz Nowotnik, właściciel Miloni, Grupa Kolektywni podczas sesji 4DD „Polskie ®zemiosło. Renesans”.

Z kolei w rękodziele liczy się w jeszcze mniejszym stopniu maszyna, a bardziej wartościowe są ręce. Z tym, że różnice między rękodzielnictwem, a rzemiosłem są naprawdę drobne zgodził się Rafał Desczyk, prezes ds. handlowych Kler.

- Lubimy te tematy, bo wywodzimy się z rzemiosła. Oczywiście można zadać pytanie: co było pierwsze rzemiosło czy design. W naszym przypadku odpowiedź jest prosta. Kler ma siedzibę w małej miejscowości, liczącej 3,6 tys. mieszkańców na Opolszczyźnie. Mamy jeden z najstarszych cechów w Polsce. Działa w nim sto zakładów funkcjonujących od stu lat, które zatrudniają od jednego do kilkuset osób. Zaangażowanie rąk ludzkich do wyprodukowania naszych mebli wynosi ok. 80 proc. Resztę oczywiście wypełnia automatyzacja i inne proce, które są bardzo ważne – tłumaczy Rafał Desczyk, prezes ds. handlowych Kler.

Jednocześnie firma Kler jest jednym z większych producentów mebli w Polsce.

– To może być trochę mylne w kontekście aktualnego nurtu poszukiwania indywidualnych rozwiązań. Jednak w naszej firmie mamy 600 rzemieślników pod jednym dachem. Nie da się ich pracy zamienić na maszynę. Na pewno to nie jest skala masowa. Owszem jesteśmy dostępni i można kupić nasze meble niemal na całym świecie, ale tonie ma nic wspólnego z masowością – zapewnia Rafał Desczyk.