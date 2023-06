4 Design Days 2024. Tu trzeba być!

Największe wydarzenie dla architektów i projektantów w Polsce - 4 Design Days w Katowicach odbędzie się w dniach 25-28 stycznia 2024 roku. 4 Design Days 2024 to wiele nowości w programie, ale przede wszystkim unikalna możliwość networkingu w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów i władz miast.

REKLAMA

W dniach 25-28 stycznia 2024 roku odbędzie się ósma edycja 4 Design Days w Katowicach – święto architektury i designu, największe wydarzenie dla architektów i projektantów w Polsce.

Nieśmiertelny design. Wieczna architektura. Dożyć wieku Empire State Building i być „hot” jak fotel Barcelona – to hasło 8. edycji 4 Design Days.

75 sesji, ponad 300 prelegentów, 14,5 tys. gości. Tylko na 4 Design Days podczas czterech dni odbywa się kilkadziesiąt dyskusji i rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach, rozwoju miast i zrównoważonym projektowaniu, w których bierze udział kilkanaście tysięcy osób.

Edycja 2024 to wiele nowości w programie.

Na specjalnie przygotowanej przestrzeni swoje produkty zaprezentują półfinaliści i finaliści konkursu Dobry Design 2024.

4 Design Days „żyje” na długo przed i po terminie wydarzenia. Spotkanie będzie szeroko relacjonowane w mediach Grupy PTWP: portalach propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl, propertynews.pl, pulshr.pl czy portalsamorzadowy.pl oraz w mediach społecznościowych.

W dniach 25-28 stycznia 2024 roku wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego po raz kolejny zamienią się w wielką arenę rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach, rozwoju miast i zrównoważonym projektowaniu.

Na cztery dni wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego po raz kolejny zamienią się w wielką arenę rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach, rozwoju miast i zrównoważonym projektowaniu.

4 Design Days

Prelegenci, a wśród nich topowi architekci, projektanci i inwestorzy, poszukiwać będą odpowiedzi na przykład na pytania: Dlaczego otaczamy się nic niewartymi rzeczami i musimy tak mocno dmuchać na hasło „ekologia”? Gdzie popełniane są błędy podczas projektowania rzeczy, w wyniku czego ludzkość przez 100 lat niszczyła planetę, czy może jak powinien wyglądać design z recyklingu? Projektanci pochylą się także nad geniuszem dobrego designu i tym, co go niszczy. Pod rozważania wzięte zostanie również hasło „To build or not to build?” – czy budynki i przestrzenie warto rewitalizować, przebudowywać, zmieniać funkcje, zamiast je burzyć? Wśród głównych tematów spotkań znajdzie się także kwestia określona mianem „fast food’u w architekturze” czyli rozmowa o tym, jak masowa produkcja skróciła życie budynków. Paneliści spróbują również poszukać złotego środka pomiędzy „patodeweloperką” a mieszkaniami „dla ludzi“, a w trakcie dyskusji zweryfikują czy stanowi ona realny problem czy jest to tylko nadmuchane hasło. Dyskutanci poszukają również odpowiedzi na pytanie jak walczyć z patologiami w budownictwie i architekturze.

To tylko część ważnych tematów, o których będą dyskutować architekci i projektanci z Polski i zagranicy, inwestorzy, deweloperzy, producenci i władze miast. Już teraz organizatorzy zdradzają kierunki i główne tematy, wokół których koncentrować się będą przyszłoroczne dyskusje.

4 Design Days, czyli wszystko o architekturze i designie

4 Design Days to także targi towarów i usług z segmentu wyposażenia wnętrz, designu i budownictwa. Swoje produkty i usługi wystawcy eksponować będą na 8. tys. m2 sali wystawienniczej Międzynarodowego Centrum Kongresowego, którą podczas poprzedniej edycji wydarzenia odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. 4 Design Days 2023 zgromadziło blisko 14,5 tys. uczestników, w tym 6 tys. gości biznesowych.

4 Design Days

Na specjalnie przygotowanej przestrzeni swoje produkty zaprezentują też półfinaliści i finaliści konkursu Dobry Design 2024, którzy w DNA swoich biznesów wpisali wysoką jakość, długowieczność produktów i troskę o zrównoważony rozwój, ocenianego przez prestiżowe Jury. Można będzie zobaczyć wystawę prac nagrodzonych w ramach konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie architektury lub przestrzeni miejskiej „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę?”.

Poznamy też najlepsze budynki i wnętrza – przed nami finał konkursu Property Design Awards. Nagrody te wręczymy podczas uroczystych gali, które są okazją również do spotkań w mniej formalnej atmosferze.

W trakcie 4 Design Days 2024 odbędą się dyskusje, prezentacje, wystawy, warsztaty, które poprowadzą gwiazdy TV i internetu, redaktorzy portali i magazynów o architekturze i designie, architekci i projektanci oraz eksperci. Odwiedzający będą mieli okazję poznać najnowsze trendy w architekturze i designie, wyposażeniu wnętrz publicznych i mieszkaniowych, zainspirować się przy urządzaniu przestrzeni i skonsultować z ekspertami.

4 Design Days "żyje" w mediach

4 Design Days „żyje” na długo przed i po terminie wydarzenia. Spotkanie jest szeroko relacjonowane w mediach Grupy PTWP: portalach propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl, propertynews.pl, pulshr.pl czy portalsamorzadowy.pl oraz w mediach społecznościowych.

4 Design Days jest nie tylko platformą do prezentacji nowych trendów w designie i architekturze, ale także przestrzenią do budowania wartościowych relacji między projektantami, architektami a inwestorami. Networking, który stanowi istotną część tego wydarzenia, to proces nawiązywania kontaktów, dzielenia się pomysłami i doświadczeniami, a także budowania partnerstw biznesowych. Jest to szansa na rozwinięcie sieci kontaktów, które mogą prowadzić do inspirujących projektów i wzajemnych korzyści – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, autorka programu 4 Design Days.

Edycja 2024 to wiele nowości w programie, ale przede wszystkim możliwość networkingu w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów i władz miast.

Pragniemy, aby tegoroczna edycja 4 Design Days była niejako odświeżeniem i zmianą dotychczasowej formuły wydarzenia, a nowa szata graficzna ma właśnie za zadanie podkreślić nasze dążenie do tworzenia silnych powiązań i współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego wyjątkowego projektu – dodaje Robert Posytek, autor programu 4 Design Days.

4 Design Days

Gośćmi poprzedniej edycji wydarzenia byli m.in.: Giuseppe Di Buccianico, Director, course in Ecoinclusive Design in University of Pescara, President of EIDD – Design for All Europe, Onny Eikhaug Founder of Innovation for All AS, President of EIDD – Design for All Europe in 2017-2021, Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury, partner SUD Polska, Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects, Oskar Grąbczewski, architekt, właściciel OVO Grąbczewscy Architekci, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes SARP, partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci, Piotr Kalinowski, CEO of Design Director MIXD, Pete Kercher, ambasador Design for All Europe, Tomasz Konior, architekt Konior Studio, Ewa Kuryłowicz, generalny projektant, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Przemo Łukasik, właściciel medusa group, Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects, Marta Sękulska-Wrońska, architektka WXCA, Cameron Sinclair, współzałożyciel Armory of Harmony, Szymon Wojciechowski, prezes, architekt-partner, CEO APA Wojciechowski Architekci, Andy Yu, Projects Director Sou Fujimoto Architects.

4 DESIGN DAYS to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. W 2024 roku odbędzie się w dniach 25-28 stycznia 2024 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizatorem 4 DESIGN DAYS, od pierwszej edycji w 2016 r., jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl. Grupa PTWP specjalizuje się także w organizacji kongresów, konferencji, szkoleń, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – największą imprezą biznesową Europy Centralnej.

Zapraszamy na stronę: https://www.4dd.pl/pl/

Facebook: facebook.com/4DesignDays

Instagram: instagram.com/4designdays

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/4-design-days/

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP: www.ptwp.pl

Dodatkowe informacje:

Joanna Durkalec, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 603 712 201

E. j.durkalec@imagopr.pl