4 Design Days: Czy meble z konopi zastąpią drewno? W Polsce trwają już pierwsze testy nowego surowca!

Drewno, kamień, stal – to nie wszystkie surowce, po które sięgają producenci i twórcy wyposażenia wnętrz. Czy do tego grona dołączy innowacyjny materiał z konopnych odpadów, który zastąpić może drewno? W trakcie 4 Design Days pomysł na meble wykonane ze sprasowanych łodyg konopnych przedstawiła projektantka Jadwiga Husarska z Husarska Studio.

- Jako pracownia Husarska Studio pracujemy obecnie w ramach startupu, który prowadzi badania nad wykorzystaniem swojego rodzaju substytutu drewna, czyli sprasowanej łodygi konopnej. Hodowlane konopie mają ogromny przyrost tylko w trakcie jednego roku. Może być prasowana w prasach wysokociśnieniowych w taki sposób, że uzyskujemy różną gęstość tego surowca, twardszą nawet niż dąb. Klej scalający w całość ten materiał, który właśnie testujemy to klej białkowy, oparty o surowiec roślinny, w pełni ekologiczny. Pierwszy raz pracujemy projektowo nad nowym surowcem, a nie projektujemy produktu, jest to więc dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie - mówi Jadwiga Husarska.

Jadwiga Husarska-Sobina, projektantka, Husarska Design

Jakie produkty można będzie wykonywać z nowego surowca? Jak mówi Jadwiga Husarska, jedynym ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia projektantów.

- Dlaczego rośliny jednoroczne są tak ważne jako materiał przyszłości do wyposażenia wnętrz? Łodyga konopna może w ciągu roku urosnąć nawet do 5 metrów. Jest odpadem rolniczym, który zostaje po produkcji olejków konopnych, leków, wysokobiałkowych produktów czy tzw. mięsa konopnego. Łodyga nie jest wykorzystywana, zostaje więc na polu lub jest spalana. A ma niesamowite właściwości wytrzymałościowe, podobnie jak dawne żeglarskie liny konopne.

Jadwiga Husarska była jedną z prelegentek dyskusji "Recykling wkracza na salony", która 26 stycznia odbyła się w trakcie 4 design Days 2023 w Katowicach.

W dyskusji wzięli udział:

"Recykling wkracza na salony"- dyskusja, która odbyła się w 26 stycznia w trakcie 4 Design Days 2023.

• Giuseppe Di Buccianico, Director, course in Ecoinclusive Design, University of Chieti Pescara, President of EIDD – Design for All Europe

• Anna Olga Chmielewska, partner, projektant wnętrz, JAM KOLEKTYW, członkini zarządu, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

• Marina Dubakina, prezeska, dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail w Polsce

• Szymon Hanczar, projektant, Hanczar Studio

• Tomasz Matejczyk, współwłaściciel, Nobonobo

• Barbara Uherek-Bradecka, właścicielka, architektka, STUDIO BB ARCHITEKCI

Moderacja: Justyna Łotowska, redaktor, Dobrzemieszkaj.pl