4 Design Days: Trzeba się bawić stylami. Tak powstaje ponadczasowy design

Przenoszenie tradycyjnych rzemieślniczych technik na współczesną formę - tak powinny powstać dzisiaj produkty - uważa Zofia Strumiłło-Sukiennik, współzałożycielka, projektantka SPLOT. Trwa drugi dzień 4 Design Days 2023!

Trzeba być bardziej otwartym na łączenie styli z różnych epok w konwencji zabawy.

Projektanci powinni tworzyć produkty, które dla ich użytkowników staną się ważną częścią ich życia, a osiągnąć to mogą poprzez ponadczasowy design.

Zdaniem Zofii Strumiłło-Sukiennik, eklektyzm i różnorodność to klucz do sukcesu.

- Trzeba być bardziej otwartym na łączenie styli z różnych epok w konwencji zabawy. Na tym polega modern folklor - powiedziała Zofia Strumiłło-Sukiennik, współzałożycielka, projektantka SPLOT podczas sesji 4Design Days "Cel: długowieczność. Jak tworzyć przedmioty, które nie będą śmieciami?".



Według ekspertki, modern folklor jest ukłonem w stronę rzemiosła i celebracji piękna. - Chodzi też o to, by zamiast koncentrować się wyłącznie na konsumpcji, zatrzymać się na chwilę, zastanowić, przywołać coś, co minęło i połączyć to z czymś, co będzie. To jest trochę taka kontemplacja czasu - opisuje Zofia Strumiłło-Sukiennik, współzałożycielka, projektantka SPLOT.

Z czego produkty powinny powstawać?

Jak zapewnić długowieczność produktom? Ważne, aby produkt wnosił jakąś wartość dodaną do użytkowania.

- Na przykład plastikowa butelka na wodę ma bardzo długą żywotność, ale zerową wartość dodaną. Z kolei meble włoskie czy luksusowe samochody są długowieczne, często przechodzą z pokolenia na pokolenie, bo są blisko serc klientów - uważa Jaume Cassanyer Tosques, architekt, Project Manager, Bespoke Solutions Office, Laufen Bathrooms AG.

