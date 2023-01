4DD: Laufen po raz pierwszy w Polsce pokaże nową odsłonę ikony

W trakcie tegorocznych 4 Design Days Laufen (26-29 stycznia, www.4dd.pl) powraca z ikoniczną serią ILBAGNOALESSI. Po raz pierwszy w Polsce będzie można ją zobaczyć w kompletnie odnowionej formie. Kolekcja obejmuje umywalki i meble, toalety, bidety oraz wannę.





Projekt łazienki, który od wielu lat tworzy czarujący efekt, charakteryzuje się ponadczasową formą, stworzoną z wyobraźnią oraz odrobiną ekscentryczności. Został stworzony przez znanego włoskiego projektanta Stefano Giovannoni.

Debiut ILBAGNOALESSI miał miejsce 20 lat temu. Obecnie jest odzwierciedleniem innego podejścia do projektowania co było możliwe dzięki współpracy dwóch firm Alessi i Laufen. Obie są przykładem wysokiej jakości ekspertów w swoich dziedzinach. To firmy, które poszukują nowego kodu komunikacji opartej na wyobraźni tak oczekiwanej dziś przez klientów.

To holistyczna idea łazienki, której celem jest znaleźć maximum ekspresji w perfekcyjnym balansie pomiędzy formą i funkcją, projektem a wykonaniem, poetycznością a innowacjami technologicznymi. Reinterpretacja klasyki w połączeniu z płynnymi liniami przynosi efekt organicznej rzeźby.

Łazienka Laufen Alessi. Lekkość jak nigdy dotąd - do zobaczenia na 4 Design Days!

Nowe technologie i materiały pozwoliły na stworzenie unikatowych kształtów umywalek o cienkich ściankach z trwałego i jednocześnie plastycznego materiału. Śmiałe, nowe lekkie formy byłyby nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu. W ten sposób powstała nowa interpretacja ikonicznej umywalki „Tuna”.

Nowością, która nadaje nowego charakteru kolekcji są także zaskakujące kolory i wykończenia w tym matowe, przynoszące nowe doznania estetyczne.

Na stoisku ponadto zobaczymy nowe wersje kolekcji Kartell.Laufen, w kolorach i wykończeniach, których jeszcze nie było: kolekcję Lua i Lani, cieszące się rosnącym zainteresowaniem na polskim rynku czy też umywalki Savoy z ciekawą ofertą praktycznych modeli.

Zapraszamy również na panele dyskusyjne z udziałem naszych ekspertów. W tym roku Laufen skupia się przede wszystkim na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju. W trakcie wydarzenia na scenie 4DD pojawią się:

Marek Słaboń – Dyrektor Handlowy

26 stycznia 2023 r. | 12.30-14.00

Jak z Instagrama, ale czy ekologicznie i z dobrym designem? O wnętrzarskich wyborach Polaków

Joanna Dec Galuk – Dyrektor marketingu

26 stycznia 2023 r. | 14.45-16.15



Recycling wkracza na salony

Jaume Cassanyer – Bespoke Laufen Project Manager

27 stycznia 2023 r. | 10.00-11.00

DESIGN

#4DEVELOPMENT. TAK TWÓRZMY RZECZY

