4DD: Open space się nie sprawdza

Sektor IT bardzo dobrze sobie radzi w środowisku wirtualnym, zdalnym. - Dlatego, gdy w połowie marca ogłoszono lockdown i trzeba było całą firmę ewakuować, przebiegło to bardzo płynnie. Ani klienci, ani pracownicy nie odczuli większych zmian - wspomina Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions.

Jednocześnie zwraca uwagę na aspekt socjalny pracy zdalnej.

- Musimy balansować między dwoma światami, które zazwyczaj mieliśmy poukładane. W tym kontekście widoczne jest zmęczenie pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy mogę powiedzieć, że nie chcę kontynuować pracy na tzw. open space’ach, bo to się nie sprawdza. Dlatego Fujitsu stawia na przestrzeń elastyczną. Będziemy się skupiać na pokojach do pracy zespołowej, czyli tzw. coworking space w mniejszych salach - zapowiada Aleksandra Durzyńska-Prochowska.

Firma skoncentruje się również na hybrydowych rozwiązaniach.

- Zapewnimy zarówno wyposażenie biurowe, jak i część do wideokonferencji. Jestem przekonana, że po prawie roku pracy zdalnej, ludzie zechcą wrócić do biur. Nie będzie to oczywiście taka skala jak przed pandemią, ale dostaję coraz więcej sygnałów świadczących o zmęczeniu brakiem kontaktów z ludźmi - przyznaje Aleksandra Durzyńska-Prochowska.

Dlatego Fujitsu postawi na pracę hybrydową, projektową. - Takie są wymogi rzeczywistości. To pozwoli ludziom przeskoczyć z życia domowego, rodzinnego na zawodowe, co jest bardzo potrzebne - uważa dyrektor Durzyńska-Prochowska.

Dodaje w katowickim kompleksie .KTW firma ma bardzo elastyczną przestrzeń biurową, co pozwala dowolnie ustawiać sale.

- Mamy teraz czas na konsultacje z pracownikami. Poza tym w Łodzi za około dwa lata przeniesiemy się do nowego budynku na terenie inwestycji Echo Investment - Fuzja. Planując rozkład nowej powierzchni wykorzystamy doświadczenia z 2020 roku. Zatem biura będą mniejsze. Pojawią się rozwiązania bezdotykowe. Wprowadzimy także automatyczną recepcję - zapowiada Aleksandra Durzyńska-Prochowska.