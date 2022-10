4F i Viamoda ze wspólnym projektem. Cel: gospodarka obiegu zamkniętego

Projekt Circular Design 4F x Viamoda będzie realizowany w ramach strategii 4F Change, którą marka 4F wdraża od stycznia 2022 r. Jednym z głównych założeń strategii jest obieg cyrkularny odzieży. W wybranych sklepach 4F powstały strefy Wear_Fair, gdzie można oddać niechciane ubrania, które m.in. wykorzystają studenci Viamoda.

Celem projektu Circular Design 4F x Viamoda jest wykorzystanie talentu i kreatywności studentów do odkrycia potencjału używanej odzieży i wzmacniania cyrkularnego obiegu ubrań. Zadanie studentów VIAMODA będzie polegało na zaproponowaniu takich rozwiązań projektowych, które pokażą wady i ślady zużycia w nowym świetle, wydobędą ich walory estetyczne i uczynią z produktu niepełnowartościowego produkt wyjątkowy, unikatowy.



- Dla marki 4F ten projekt idealnie wpisuje się w realizowanie strategii środowiskowej 4F Change. Przemysł odzieżowy ma wpływ na zachodzące zmiany klimatyczne, a przechodzenie na modele cyrkularne jest jednym z kluczowych kierunków dla działań naprawczych. Drugi obieg ubrań, ich naprawa, recykling i upcycling to fundamenty programu Wear_Fair, który rozpoczęliśmy w styczniu tego roku. Właśnie dlatego od samego początku rozmów z VIAMODA proponowaliśmy te trzy kierunki dla zespołów projektowych. Jesteśmy przekonani, że współpraca biznesu z uczelnią wyższą w obszarze zrównoważonego podejścia do projektowania z jednej strony otwiera przestrzeń na rozwój i innowację dla obu stron, z drugiej w znaczący sposób przyczynia się do świadomego kształcenia przyszłych projektantów, którzy swoje przyszłe kolekcje będą tworzyć w zupełnie innych warunkach środowiskowych, niż miało to miejsce do tej pory - mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager.

Zespoły projektowe