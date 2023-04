4F z kolejnym flagowym salonem w Rumunii. Jest futurystycznie

Marka 4F kontynuuje ekspansję w Rumunii. Właśnie otworzyła tam już dziewiętnasty sklep, tym razem w mieście Cluj Napoca w centrum handlowym Iulius Mall. To drugi flagowy salon w tym kraju.

REKLAMA

Flagowy sklep 4F w Iulius Mall w Cluj-Napoca jest pierwszym tego typu obiektem w sieci salonów 4F w Rumunii.

Koncepcja inspirowana futuryzmem i technologią cyfrową to miejsce, w którym doświadczenie klienta jest na pierwszym miejscu.

4F sukcesywnie rozszerza swoją pozycję w Rumunii. Marka znana z zaawansowanej technologicznie odzieży sportowej, akcesoriów, obuwia i komfortowego sportstyle’u wystartowała z dwoma sklepami w Bukareszcie w 2016 roku i rozszerzyła już swoją pozycję do sieci 19 sklepów stacjonarnych w całym kraju. Sklep w Cluj Napoca jest drugim salonem flagowym po sklepie w Park Lake Mall w Bukareszcie. W nowej przestrzeni klienci mogą zobaczyć najnowszą kolekcję wiosna-lato oraz ubrania przystosowane do takich dyscyplin jak joga, bieganie, trekking i wiele innych.

Flagowy sklep 4F w Iulius Mall w Cluj-Napoca jest pierwszym tego typu obiektem w sieci salonów 4F w Rumunii. Koncepcja inspirowana futuryzmem i technologią cyfrową to miejsce, w którym doświadczenie klienta jest na pierwszym miejscu. Poprzez rozwiązania digitalowe i efektywne szerokie wejście, sklep zaprasza klientów do odkrywania świata marki 4F. Futurystyczny design sklepu pełen jest prostych i nowoczesnych form takich jak oświetlenie ledowe oraz odbijające światło materiały takie, jak stal, lustro, czy przydymione szkło. Całość wystroju uzupełniają ekrany multimedialne, na których klienci mogą zobaczyć najnowszy spot kampanii 4F "Define Your Game."