4F z ubraniami dla... psów. To ich pierwsza kolekcja upcylingowa

Marka 4F stworzyła pierwszą kolekcję upcylingową pod hasłem “Upcycled jackets. Dog approved”. W sklepach 4F w Warszawie, Krakowie i Gdańsku dostępne są kurteczki dla małych psów.

Drugi obieg ubrań, ich naprawa, recykling i upcycling to fundamenty programu Wear_Fair, który marka 4F rozpoczęła w styczniu tego roku.

W ramach strategii 4F Change w wybranych sklepach 4F znajdują się ubrania wprowadzone do drugiego obiegu.

Do metek REPAIRED, RECYCLED i RENEWED dołącza metka UPCYCLED.

Marka 4F pierwszą kolekcję upcylingową stworzyła pod hasłem “Upcycled jackets. Dog approved”.

Pomysł na psie ubranka pojawił się w naszych głowach jakiś czas temu. Chcieliśmy dać drugie życie kurtkom, które trafiały do nas ze skazami produkcyjnymi, albo w wyniku reklamacji konsumenckich, a przy tym zachować ich funkcję. Nad projektem pracowała Aleksandra Zagajska, starsza projektantka we współpracy z technologami i szwalnią w naszym biurze projektowym w Krakowie. Jesteśmy dumni z efektu ich pracy - opowiada Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF S.A.

Krakowska szwalnia i materiały z drugiego obiegu

Kurteczki dla psów zostały uszyte w krakowskiej szwalni i powstały w całości z materiałów z drugiego obiegu. Wszystkie tkaniny, suwaki, metki pochodzą z kurtek, które marka 4F zebrała w ramach projektu 4F Change lub z ubrań z drugiego obiegu. Kurteczki dla psów dostępne są w strefach Wear_Fair w Warszawie (CH Arkadia), Krakowie (CH Bonarka) i Gdańsku (Galeria Bałtycka). Projektantką kolekcji jest Aleksandra Zagajska.

W sklepach 4F w Warszawie, Krakowie i Gdańsku dostępne są kurteczki dla małych psów, fot. 4F

Pierwsza kolekcja upcyclingowa Upcycled Jackets. Dog approved była impulsem do wsparcia schroniska Psie Pole. Changemakerzy, czyli pracownicy różnych działów OTCF, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie, postanowili zaangażować się w znalezienie nowych właścicieli dla podopiecznych schroniska – Lidii, Szufcia, Szymcia i Psotnicy.