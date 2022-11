5 gwiazdek i złoto na każdym kroku. Oto Ezdan Palace Hotel, w którym zamieszka reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata 2022

Już w niedzielę 20 listopada rozpocznie się Mundial 2022 w Katarze. Kraj ten słynie z luksusowych posiadłości i hoteli, w których z pewnością zamieszkają na czas rozgrywek piłkarze z całego świata. Dziś prezentujemy Ezdan Palace Hotel w Doha, gdzie rozgości się Reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim na czele.

REKLAMA

Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze zatrzyma się w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu Ezdan Palace Hotel w Doha.

Otwarty w 2018 r. obiekt oferuje 195 bogato wyposażonych pokoi.

Hotel zlokalizowany jest przy Al Shamal Road, 30 minut od międzynarodowego lotniska Hamad, tuż obok głównych dzielnic biznesowych i rozrywkowych miasta.

Nadchodzące Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej pod wieloma względami będą wyjątkowe. Nie dość, że po raz pierwszy odbędą się w kraju arabskim i na Bliskim Wschodzie, to w dodatku będą rozgrywane nie latem, jak zawsze, a późną jesienią.

Już 20 listopada ruszą pierwsze mecze, a 3 dni wcześniej nasza reprezentacja rozgości się w luksusowym hotelu Ezdan Palace Hotel w Doha.

Co wiemy o obiekcie? Powstał w 2018 r. specjalnie na rzecz Mundialu 2022. Cały hotel został zaprojektowany w stylu andaluzyjskim w typowym dla Bliskiego Wschodu standardzie - wszystko aż płynie w luksusie. Marmur, złoto i kryształy znajdziemy na każdym kroku.

W środku do dyspozycji gości znajduje się 195 bogato wyposażonych apartamentów oraz 3 restauracje: Tolaitola, serwującą współczesne dania kuchni arabskiej i międzynarodowej, Red Orchid, charakterystyczną tajską restaurację z dużą otwartą kuchnią oraz Palermo oferującą autentyczne dania kuchni włoskiej.

Już 20 listopada ruszą pierwsze mecze, a 3 dni wcześniej nasza reprezentacja rozgości się w luksusowym hotelu Ezdan Palace Hotel w Doha, fot. facebook

Hotel położony jest przy Al Shamal Road, zaledwie 30 minut od międzynarodowego lotniska Hamad, w pobliżu głównych dzielnic biznesowych i rozrywkowych Doha.

Cena noclegów? Za jedną noc przyjdzie nam zapłacić od ok. 830 złotych, aż do ok. 1,5 złotych.