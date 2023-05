W zakończonym I etapie konkursu „Mocarze Sztuki” wyłoniono 10 najciekawszych zabytków z całej Polski, z których pięć doczeka się kompleksowej renowacji.

REKLAMA

5 polskich zabytków doczeka się renowacji w ramach konkursu Fundacji Most the Most "Mocarze Sztuki".

Konkurs Mocarze Sztuki adresowany jest do muzeów z całej Polski, które zostały poproszone o wskazanie eksponatów wymagających przeprowadzenia prac konserwatorskich.

Na podstawie rekomendacji ekspertów i decyzji Komisji Konkursowej, w pierwszym etapie wybrano dziesięć muzealiów, które przeszły do następnego etapu.

O tym, kto zostanie zwycięzcą drugiego etapu zadecydują głosy internautów.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Angażuje się ona w działania w obszarze związanym z kulturą. Misją Fundacji jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy oraz wspieraniu projektów, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Konkurs Mocarze Sztuki adresowany jest do muzeów z całej Polski, które zostały poproszone o wskazanie eksponatów wymagających przeprowadzenia prac konserwatorskich. Na podstawie rekomendacji ekspertów i decyzji Komisji Konkursowej, w pierwszym etapie wybrano dziesięć muzealiów, które przeszły do następnego etapu.

Zwycięzców drugiego etapu wyłoni głosowanie internautów poprzez formularz internetowy. Ta część konkursu jest otwarta dla wszystkich osób, które chcą wspierać lokalne muzea w zachowaniu i konserwacji ich artefaktów. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 3 minut. Każdy internauta może wskazać od jednego do pięciu obiektów. 5 muzealiów, które otrzymają największą liczbę oddanych głosów, uzyska dofinansowanie Fundacji na przeprowadzanie prac renowacyjnych.

Konkurs Fundacji Most the Most to niezwykle cenna inicjatywa. Daje on szansę na ochronę i zachowanie dziedzictwa narodowego oraz kulturowego. Dzięki dofinansowaniu prac konserwatorskich wybranym muzealiom można przywrócić dawny blask i umożliwić przyszłym pokoleniom dostęp do ważnych elementów historii – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska, którego eksponat znalazł się na liście muzealiów wyróżnionych w I etapie konkursu.

Muzealia wyróżnione w I etapie to: