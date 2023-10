5 pomysłów na ścianę w biurze: inspirujące przykłady z biur w Polsce

Biuro to wizytówka firmy, a w obecnych czasach także przestrzeń, które ma zachęcić pracowników do jej odwiedzania. Nietuzinkowy projekt wnętrza z pewnością nie zaszkodzi! Pokazujemy pięć niesztampowych pomysłów na ścianę w biurze.

REKLAMA

Cegła w pionie: coworking Brain Embassy Młynarska w Warszawie (PDT Wola):

Przestrzeń coworkingowa BE Młynarska mieści się w budynku dawnego PDT Wola przy ul. Młynarskiej 8/12. Ten słynny obiekt znany jest wielu mieszkańcom Warszawy. Zaprojektował go Michał Przerwa-Tetmajer, architekt zaangażowany w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli. Dlatego też we wnętrzach każdy architektoniczny został dopracowany tak, aby przestrzeń jak najlepiej oddawała klimat PRL-u.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

Najemcy mogą zauważyć ślady tych inspiracji już od progu. Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych. Za projekt wnętrz odpowiada biuro projektowe Archicon.

Wertykalny ogród i zielone ściany: biuro Moderna w Warszawie (Warsaw Unit)

Siedziba Moderny w Warsaw Unit to największe biuro biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. Biuro charakteryzuje nie tylko ponadczasowa elegancja, ale też starannie zaprojektowana warstwa funkcjonalna.

Biuro Moderny w budynku Warsaw Unit, proj. Massive Design, fot Szymon Polański

Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje. Połączone zostały przestrzenie socjalne i integracyjne biura, w tym zlokalizowana na środkowym piętrze, mogąca pomieścić niemal 200 osób, wielofunkcyjna przestrzeń „Town Hall”.

Całość wystroju wnętrz zaprojektowanego przez Massive Design została wypracowana podczas warsztatów projektowych, gdzie największy nacisk położono na dobór naturalnej, ciepłej kolorystyki, uzupełnionej o odpowiednie rozplanowanie żywej zieleni. Oprócz ogrodu wertykalnego, na powierzchni możemy spotkać starannie zaplanowane i zrealizowane aranżacje zieleni wolnostojącej, jak i zabudowanej w ramach specjalnych regałów, ale też w postaci kilku zielonych ścian – wszystko, aby poprawić jakość powietrza i samopoczucie personelu.

Architektura budynku na jego ścianach: biuro Allegro w Poznaniu (Nowy Rynek D)

Częścią oryginalnej elewacji budynku Nowy Rynek D, w którym znajduje się poznańska siedziba Allegro są pionowe pasy mieniące się odcieniami zieleni i rdzawego różu. Odpowiedzialna za projekt wnętrz pracownia The Design Group przechwyciła je do wnętrz.

Imitujące fasadę biurowca drewniane szczeble można spotkać niemalże na każdym piętrze biura. Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach, dzięki czemu zredukowany został hałas i pogłos we wnętrzach biura.

Biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Z kolei charakterystyczny element budynku, jakim jest okrągły, przypominający donut otwarty plac wewnątrz obiektu, zrodził kolejny pomysł.

– Postanowiliśmy wykorzystać tę okrągłą formę do projektu aranżacji wnętrz poznańskiego biura Allegro. Jednoczy on zewnętrzny świat z wewnętrznym. Dlatego właśnie we wnętrzach w kształcie koła spotkamy m.in. białe tablice, oświetlenie, dekoracyjne elementy akustyczne, czy przeszklenia – mówią Karolina Kózka i Alicja Zielińska-Popiela, główne architektki z zespołu projektowego The Design Group.

Kolor i faktura: biuro Pepsico w Warszawie (Centrum Praskie Koneser)

W maju ubiegłego roku globalny koncern z branży spożywczej PepsiCo przeprowadził się do nowej siedziby zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Centrum Praskiego Koneser, w biurowcu Monopol.

Za koncepcję biura zajmującego 3. i 4. piętro, o łącznej powierzchni 3 550 mkw., odpowiadała pracownia architektoniczna MIXD. Projekt wykonawczy przygotowała pracownia AD-STUDIO, a fit-out powierzono firmie Tétris.

Biuro PepsiCo w Centrum Praskim Koneser, fot. Kinga Skalik (mat. prasowe Tétris)

– Wnętrze nowego biura PepsiCo definiują kolory, branding produktów w postaci neonów, grafik czy tapet na ścianach, różnego typu faktury, struktury, łączone elementy i mnóstwo roślin zielonych. Wykonaliśmy dekoracyjne sufity akustyczne w kształcie żebrowanych kół, dekoracyjne okładziny metalowe z poddrukiem, a na całej powierzchni znajduje się 2 500 mkw. tynku akustycznego z celulozy. Na uwagę zasługują też blat recepcyjny oraz blaty stołów kuchennych, które wykonane zostały z nakrętek od butelek – wyjaśnia Krzysztof Jastrzębski, Senior Project Manager w Tétris.

MDF z wiórem i korek: biuro Maersk Polska w Gdyni (3T Office Park)

Na lokalizację polskiego oddziału w Trójmieście Maersk Polska wybrał 3T Office Park, nowoczesny biurowiec w Gdyni. Jego administrator zlecił pracowni Workplace zaprojektowanie 1,2 tys. mkw. powierzchni biurowej dla tego nowego najemcy. Wspólnym celem Workplace i 3TOP było zaprojektowanie biura wyposażonego w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, w którym panować będzie domowa atmosfera.

Biuro Maersk Polska w Gdyni, proj. Workplace, fot. Adam Grzesik

Projektując wnętrze dla Maersk, architekci starali się maksymalnie wykorzystać naturalne „żywe” drewno, które buduje atmosferę domowego ciepła oraz pewnej szlachetności materiałowej dającej ponadczasowe piękno. Zastosowano je przede wszystkim w elementach, które użytkownicy zawsze mają w polu widzenia i często ich dotykają: we frontach szaf i mebli na wymiar, półkach, konstrukcji krzeseł i okładzinach ściennych.

Wprowadzono też materiały wykończeniowe, które nie są drewniane, ale które pozwalają na wzmocnienie odczucia bycia otoczonym naturalnymi, ciepłymi powierzchniami (korek naturalny, sufity z wełny drzewnej, panele mdf z widocznym „wiórem”, tapicerki w piaskowych i beżowych odcieniach, jutowe i rattanowe detale w donicach i lampach).