5 tys. mkw. na czterech piętrach jednego z najwyższych budynków w Warszawie. MSD Polska odświeżyło biuro w Warsaw Trade Tower

MSD Polska, spółka należąca do światowego koncernu biofarmaceutycznego, przeprowadziła rearanżację swojej siedziby w biurowcu należącym do Globalworth - Warsaw Trade Tower. W ramach przebudowy pożegnano open space na rzecz mixu różnych stref.

Nowe biuro MSD Polska, spółki należącej do światowego koncernu biofarmaceutycznego, reprezentuje nowy trend, który zyskuje na popularności od czasu pandemii. Mowa tu o odchodzeniu od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub indywidualnej. Profesjonalne zarządzanie projektem umożliwiło przeprowadzenie prac remontowych w zaledwie cztery miesiące. W rezultacie na czterech piętrach o łącznej powierzchni 5.000 mkw. stworzono nowoczesną przestrzeń biurową z licznymi udogodnieniami.

- Wykonanie fit-outu dla MSD było dużym wyzwaniem. Realizacja wymagała kompleksowego podejścia do wszystkich etapów. W ramach realizacji, oprócz wykonania standardowych prac fit-out przeprowadziliśmy gruntowną przebudowę systemów wentylacji, chłodzenia, oświetlenia awaryjnego oraz modernizację systemu BMS. Globalworth konsekwentnie inwestuje w swoje budynki i usprawnianie systemów w taki sposób, aby odpowiadały one obecnym standardom panujących w budynkach biurowych i zapewniały najwyższy komfort dla naszych najemców. Prace budowlano-wykończeniowe dla MSD zajęły nam jedynie cztery miesiące – to niedużo biorąc pod uwagę fakt, dużego zakresu prac do wykonania. Dzięki skali działania Globalworth o wiele łatwiej było podołać temu wyzwaniu. Kluczowym elementem była również umiejętna koordynacja prac i ścisła współpraca z najemcą oraz doradcą najemcy i poleganie na zaufanych dostawcach - komentuje Joanna Liberadzka, Project Manager, zespół Workplaces w Globalworth Poland.