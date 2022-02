7R przeprowadziło się do biurowca Metropolitan. Za wnętrzami stoi Tétris

Firma 7R w połowie lutego zmieniło oficjalnie swoją warszawską siedzibę, przeprowadzając się do kultowego biurowca spod kreski Normana Fostera. Projekt i wykonanie wnętrz powierzono firmie Tétris.

Firma zajmuje w budynku ponad 1 300 mkw. nowocześnie zaaranżowanej powierzchni firmę Tétris.

We wnętrzach dominują tu elementy wykonane z drewna, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła; nie zabrakło również zieleni.

– Ostatnie lata dla 7R to czas bardzo dynamicznego wzrostu. Od 2019 r. podwoiliśmy liczbę pracowników, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i zapewniać im wysokiej klasy powierzchnie do realizowania strategicznych operacji biznesowych. Tak dynamiczny wzrost pociąga za sobą potrzebę powiększenia biura w Warszawie. Wybraliśmy Metropolitan, ponieważ wyróżnia go to, co najistotniejsze także w naszych działaniach: doskonała, prestiżowa lokalizacja, nowoczesność oraz butikowość – mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes zarządu 7R.

W biurowcu Metropolitan 7R zajmie ponad 1 300 mkw. Nowe biuro, zaaranżowane zgodnie z wymogami najemcy przez firmę Tétris, to połączenie otwartej przestrzeni z kameralnymi salami do spotkań i pokojami. Dominują tu elementy wykonane z drewna, dzięki któremu dodatkowo osiągnięto właściwy poziom akustyczny pomieszczeń, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła.

– Projektując wnętrze chcieliśmy, by jednoznacznie nawiązywało ono do wyróżników firmy 7R, a także było spójne z charakterystycznym gmachem Metropolitan. Zdecydowaliśmy się zaproponować niestandardowy układ ścian i sufitów – zastosowaliśmy w nich kształty łukowe i okrągłe, które przypominają bryłę nieruchomości. Nawiązania do niej widoczne są również w zabudowie meblowej. Na uwagę zasługują drewniane sufity lamelowe czy dekoracyjne tynki strukturalne, które znajdują się na całej powierzchni, co pozwoliło nam na podkreślenie wysokiej jakości tej przestrzeni. Ponadto niezwykle istotne było dla nas wysłuchanie preferencji pracowników. Dzięki temu powstało miejsce spersonalizowane, komfortowe, sprzyjające integracji i efektywnej pracy zespołowej – wyjaśnia Beata Andryk, Senior Project Manager w Tétris.

Budowane przez 7R obiekty magazynowe i produkcyjne wyróżniają się swoim proekologicznym charakterem, dlatego w warszawskim biurze firmy znajduje się wiele roślin, które są ważnym elementem stwarzającym dodatkowy komfort pracy. Docelowo na wyłączność pracowników 7R dostępne będą także dwa zielone tarasy z zaprojektowaną przestrzenią do pracy, jak i relaksu.

– Tworząc nowe, warszawskie biuro 7R, staraliśmy się połączyć funkcjonalność z nowoczesnym i przyjaznym designem. Część aranżacji została zaproponowana przez pracowników. Efektem jest doskonale zaplanowana przestrzeń, która wspiera kreatywność i współpracę naszych zespołów – dodaje Tomasz Lubowiecki.