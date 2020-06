9 projektantów, 3 gatunki drewna, 1 warsztat. Projektanci odizolowani w czasie pandemii połączeni

Pandemia koronawirusa w sposób istotny wpłynęła na nasze życie, relacje międzyludzkie, a także metody pracy. W świecie designu zarówno twórcy, jak i producenci musieli dostosować procesy pracy, wykorzystując nowe technologie na potrzeby zorganizowania współpracy na odległość, realizując różnorodne zadania w zaimprowizowanych biurach domowych.

“Connected” (Połączeni) to eksperyment mający na celu zbadanie, w jakim stopniu projektanci mebli i ich wykonawcy potrafili zmodyfikować swoje sposoby działania podczas zamknięcia świata spowodowanego pandemią. Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (American Hardwood Export Council – AHEC), zakład produkcji mebli Benchmark oraz Muzeum Designu w Londynie rzucają dziewięciorgu międzynarodowym projektantom wyzwanie polegające na stworzeniu stołów i krzeseł, lub innych siedzisk, które spełnią oczekiwania i potrzeby związane z połączeniem pracy i życia w domu. Zaproszeni do projektu designerzy zostali ponadto poproszeni o cyfrowe rejestrowanie w postaci nagrań wideo zmian koncepcyjnych w drodze do stworzenia swoich projektów, aby w ten sposób umożliwić obserwatorom lepsze zrozumienie podejścia do zadania.

W projekcie „Connected” udział biorą: Maria Jeglińska (Polska), Maria Bruun (Dania), Jaime Hayon (Hiszpania), Sabine Marcelis (Holandia), Sebastian Herkner (Niemcy), Ini Archibong (Szwajcaria), Heatherwick Studio (Wielka Brytania), Studio Swine (Wielka Brytania/Japonia) i Studiopepe (Włochy).

Prace zrealizowane w projekcie zostaną zaprezentowane w Muzeum Designu w Londynie w ramach instalacji o nazwie „Connected”, gdy tylko muzeum ponownie otworzy się dla publiczności. Będzie to moment wspólnego przeżywania, pozwalający nacieszyć się ponownym fizycznym połączeniem ludzi po czasie izolacji.

Razem, choć osobno

Oprócz stworzenia koncepcji, celem projektu „Connected” będzie zweryfikowanie, jak projektanci poradzą sobie z pięknym i zrównoważonym surowcem, jakim jest amerykańskie drewno liściaste. Sposób prowadzenia projektu sam w sobie będzie wyzwaniem w zakresie innowacyjnego podejścia do pracy z drewnem, a zarówno projektanci, jak i wykonawcy mebli z zakładu Benchmark, którzy będą realizować powstałe pomysły zmierzyć się będą musieli z ograniczeniami wynikającymi z wyłącznie cyfrowej komunikacji. Taka metodyka pracy będzie wymagała ogromnego zaufania do wykonawców, ponieważ tylko oni będą mieli fizyczny kontakt z projektami do czasu ich ukończenia i wystawienia w Muzeum Designu.

– Aktualnie ważne jest odkrywanie nowych sposobów pracy zdalnej i tworzenia na odległość. To nie tak, że dopiero teraz po raz pierwszy tworzymy meble przy użyciu cyfrowych narzędzi komunikacji – po raz pierwszy projektujemy meble w pełni cyfrowym środowisku, bez możliwości odwiedzania warsztatu przez projektantów – powiedział Sean Sutcliffe, założyciel zakładu Benchmark Furniture. – Ciekaw jestem, jak okres zamknięcia wpłynął na sposób myślenia projektantów o procesie tworzenia produktu. W jaki sposób praca z domu wpływa na myślenie o meblach w naszych domach i ich właściwości funkcjonalne – dodał Sutcliffe.