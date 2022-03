A gdyby tak... zaprojektować meble dla zwierząt?

Pracownia Biuro Kreacja we współpracy ze sklepem Górna Półka stworzyła projekt mebli przyjaznych zwierzętom. Kolekcja szafek w innowacyjny sposób łączy funkcjonalność mebli wielozadaniowych służących zarówno właścicielowi, jak i pupilowi.

Marka meblarska Górna Półka wpadła na pomysł skompletowania mebli dostosowanych do współczesnego tempa życia, w którym coraz trudniej znaleźć czas na wszystko, co lubimy robić. Stąd współpraca z Biuro Kreacją, w efekcie której powstała kolekcja mebli wielozadaniowych, które pomagają w okiełznaniu codziennych wyzwań. Nowością na rynku jest dostosowanie mebli do potrzeb zarówno zwierząt, jak i ich właścicieli.

Kolekcja składa się z różnorodnych mebli przeznaczonych do salonu oraz przedpokoju. Każdy model zwraca szczególną uwagę na czworonogi, zapewniając im miejsce do odpoczynku - a także na ich właścicieli, którzy potrzebują przestrzeni do przechowywania najważniejszych akcesoriów zwierzaków.

Forma mebli czerpie inspiracje ze skandynawskiego wzornictwa, dodatkowo dbając również o potrzeby czworonożnych przyjaciół. Dlatego oprócz szafek na buty, szaf, zestawów do przedpokoju i szafek RTV w kolekcji znalazły się także domek-budka z materacem wykonanym z przyjaznej zwierzętom tkaniny. Prosta konstrukcja domku wykonana została ze stali malowanej proszkowo, rozmiar zaś pozwala na umieszczenie we wnęce wybranych modeli szafek RTV, zapewniając zwierzętom bezpieczne schronienie i możliwość obserwacji otoczenia. Do wyboru jest także stojak na miski oraz specjalne stalowe pojemniki na karmę, umieszczone wygodnie w szafce. Dodatki te ułatwią funkcjonowanie oraz pozwolą na utrzymanie porządku każdemu miłośnikowi czworonogów.

- Bez wątpienia wyróżnikiem kolekcji jest lekkość i ażurowość stalowych elementów. Zaprojektowane przez nas meble i akcesoria służą ludziom i zwierzętom, dodatkowo spójnie się ze sobą łączą, tworząc dynamiczną aranżację pełną symetrycznych i zgeometryzowanych form – mówi projektantka, Dorota Terlecka.