Accor tworzy nową markę hoteli butikowych

Accor ogłosił nowość w globalnym portfolio. Powstaje Handwritten Collection – kolekcja butikowych hoteli z całego świata.

Accor jest w trakcie negocjacji ponad 110 obiektów (z liczbą 11,5 tys. pokoi), które mają stać się częścią kolekcji Handwritten Collection obejmującej portfolio ponad 250 obiektów otwartych do 2030 roku.

W pierwszych miesiącach 2023 roku sieć planuje otworzyć pięć hoteli sygnowanych nową marką.

W ramach kolekcji Handwritten w ciągu najbliższych miesięcy pierwszych gości przywitają wyjątkowe hotele z całego świata, takie jak np. we Francji - Le Saint Gervais Hotel & Spa, Handwritten Collection w Saint Gervais oraz Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, Handwritten Collection w Annecy; w Australii Hotel Morris, Handwritten Collection w Sydney, a także w Chinach Hotel Shanghai Sheshan Oriental, Handwritten Collection w Szanghaju.

Do końca 2023 roku portfolio marki zasilą: Hotel Oru Hub, Handwritten Collection w Tallinie (Estonia); Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Square Lodge Hotel La Roche sur Yon, Handwritten Collection, Paris Montmartre Sacré Coeur*, Handwritten Collection (Francja); Sunrise Premium Resort, Handwritten Collection w Hoi An (Wietnam). Otwarcia czekają także Bukareszt (Rumunia) i Madryt (Hiszpania). Accor zakłada, że do 2030 roku Handwritten Collection obejmie portfolio ponad 250 hoteli.

- Handwritten Collection wzbogaca ofertę Accor w segmencie „marek kolekcjonerskich” o wyselekcjonowany wybór hoteli, które prezentują urocze i jedyne w swoim rodzaju koncepcje. Naszym celem, poza zapewnieniem prawdziwie autentycznych wrażeń dla gości, jest wspieranie rosnącej liczby niezależnych właścicieli butikowych hoteli, którzy chcą udoskonalić swoje usługi, dotrzeć do większej liczby osób i zwiększyć przychody bez utraty swojego charakteru – podkreśla Alex Schellenberger, Chief Marketing Officer, Premium, Midscale, Economy Brands, Accor. – Hotele, które zaprezentujemy w Handwritten Collection, to miejsca poszukiwane przez podróżnych, ceniących serdeczne wrażenia z podróży i wariację na temat tradycyjnej gościnności, a także przez hotelarzy podkreślających wyjątkowy charakter swoich obiektów przy jednoczesnym partnerstwie z ogólnoświatową siecią - dodaje.

Poprzez Handwritten Collection, Accor rozbudowuje ofertę marek i hoteli klasy midscale. Nowy brand nawiązuje do MGallery Hotel Collection z bogatym portfolio ponad 100 butikowych hoteli na całym świecie oraz do Emblems Collection – pierwszej luksusowej i starannie wyselekcjonowanej marki charakterystycznych dla każdej lokalizacji, historii czy designu obiektów. Dzięki podobnemu podejściu do indywidualnych potrzeb, Handwritten Collection to połączenie wyjątkowych miejsc z indywidualnymi osobowościami, pełnymi ciepła i serdeczności, które leżą u podstaw prawdziwej gościnności.

Gospodarz z pasją

Handwritten Collection oferuje rozmaite miejsca, które są tak różne, że sprawiają wrażenie zaproszenia do pełnego ciepła, prywatnego domu każdego z hotelarzy. Doświadczenia, jakie zapewnia nowa marka odradzają ducha gospodarza, jego osobowości, wyjątkowych cech charakteru, pasji czy także dziwactw i osobliwych zachowań. Każdy z nich wnosi unikalną wartość w doświadczenia z pobytu poprzez swoją osobowość, rozmowę i indywidualną energię, które tworzą charakter hotelu.

- Sposób, w jaki każdy gospodarz wchodzi w interakcję z gośćmi, jest starannie przemyślany i ożywia jego osobiste pasje ­– podkreśla Caroline Benard, Global SVP Economy & Midscale Brands, Accor. – Czy to w sytuacji towarzyskiej czy w bardziej kameralnej scenerii, goście mogą liczyć na opowieści i zaangażowanie, które budują więź autentycznej relacji. Wierzymy, że to przyczynia się do bardziej wartościowego i niezapomnianego pobytu - dodaje.

Stworzona dla niezależnych hotelarzy

Handwritten Collection powstała także z myślą o potrzebach właścicieli niezależnych i butikowych hoteli. Przy obecnym współczynniku konwersji wynoszącym 80 proc. większość obiektów, które dołączą do kolekcji, będzie obejmowało przebudowę i renowację, z łatwiejszym procesem przejścia i wdrożenia przy bardziej zrównoważonym modelu wzrostu i rozwoju. Standardy marki zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i łatwym wdrożeniu. Co więcej, Handwritten Collection zapewnia bezpośredni zwrot z inwestycji i możliwość maksymalizacji przychodów dzięki natychmiastowemu dostępowi do korzyści wynikających z zalet i zasięgu platform sprzedaży, dystrybucji oraz programu lojalnościowego Accor, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) grupy.