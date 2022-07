Adidas i Victorinox ze wspólnym designerskim projektem

Firma specjalizująca się w produkcji noży i scyzoryków oraz producent obuwia sportowego adidas nawiązały współpracę. Jej owocem jest limitowana edycja obuwia z towarzyszącym jej specjalnie na tę okazję zaprojektowanym scyzorykiem.

Victorinox i adidas połączyły siły, aby stworzyć limitowaną edycję sneakersów adidas EQT 93 Victorinox.

fot. mat. prasowe Victorinox

Detale i wzornictwo tego obuwia stanowią odzwierciedlenie partnerstwa pomiędzy markami. Na sznurówkach widnieją nazwy obu firm, logo Victorinox i adidasa – na szlufce języka, ikony obu firm – na uchwytach na piętach, a na każdej podeszwie współrzędne geograficzne firm adidas i Victorinox, odpowiednio na prawym i lewym bucie.

Kolorystyczne akcenty w szarościach i czerwieni Victorinox dodają temu obuwiu energii. Innowacje, którymi szczyci się Victorinox – przejawia się w detalach, takich jak wzór Damast widoczny na boku buta oraz pasek na skórzane etui.

We wspomnianym etui znajdzie się scyzoryk z limitowanej edycji Classic SD Solemate zaprojektowanej przez markę Victorinox specjalnie z myślą o tych sneakersach. Do tego małego scyzoryka wielofunkcyjnego dołączony został breloczek – oraz to eleganckie skórzane etui, które można przyczepić do buta. Na ostrzu i okładzinach scyzoryka Classic SD Solemate z edycji limitowanej zostały wyryte współrzędne geograficzne Ibach i Herzogenrauch na znak zacieśnionej współpracy obu firm.