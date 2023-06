Adidas rozstrzygnął konkurs dla ilustratorów i grafików

Konkurs ADIDAS ART CONTEST został rozstrzygnięty. Zwyciężyła praca Izabeli Manturo, absolwentki Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zadaniem artystów biorących udział w konkursie było stworzenie pracy graficznej, będącej interpretacją tego, co oznacza bycie oryginalnym. Jednocześnie artyści musieli nawiązać do jednej ze wskazanych dekad popkultury oraz nowego modelu buta adidas Rivalry.

Pierwsza nagroda w konkursie trafiła do Izabeli Manturo, z kolei dwa kolejne miejsca zajęły Karolina Margielewicz i Magdalena Iskra. Autorki najlepszych prac otrzymały nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł, 2 000 zł i 1 000 zł brutto oraz produkty adidas. Praca najlepszej z nich zawisła także w sklepie adidas Warszawa, który jest największym centrum marki w tej części Europy.

Konkurs był objęty patronatem przez ASP w Warszawie, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK), Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT) oraz Radio Kampus.

Prace uczestników oceniane były przez doświadczonych grafików i wykładowców: Mateusza Machalskiego, Olgę Wroniewicz i Mateusz Sudę, którzy od lat dzielą się swoją wiedzą z aspirującymi artystami. W jury zasiadła także Fanny Lanctot, Senior Director Brand Marketing w adidas.

Zwyciężczyni Izabela Manturo to urodzona w 1995 r. absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest laureatką dwóch nagród za pracę dyplomową, „Graduation Projects - Międzynarodowy przegląd projektów dyplomowych" oraz „Font nie Czcionka - Zestawienie najlepszych projektów dyplomowych". Na co dzień zajmuje się projektowaniem graficznym oraz malarstwem i kaligrafią. II miejsce w konkursie przypadło Studentce informatyki i ekonometrii na Politechnice Białostockiej, Karolinie Margielewicz, a III miejsce Magdalenie Iskrze, graficzce z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

To pierwsza moja praca w tak dużym formacie, trochę to do mnie nie dociera i jestem pozytywnie zaskoczona. W projekcie chciałam w jak najbardziej widoczny sposób przedstawić profil butów, szukałam przed lustrem najlepszej pozycji dla postaci, a później połączyłam to ze swoim stylem rysunku – mówi Izabela Manturo, laureatka I miejsca.