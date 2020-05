Alabaster, czyli światło zamknięte w kamieniu

Mlecznobiały, delikatnie zaróżowiony, pokryty beżowymi cętkami lub żółtobrązowymi żyłkami. Niezwykły kamień, który ożywa wraz z pierwszą padającą na niego smugą światła. Nic dziwnego, że od wieków zachwyca artystów i rzemieślników, a teraz również architektów wnętrz. Poznajcie alabaster - jeden z najszlachetniejszych, ale i najrzadszych minerałów występujących na Ziemi. Choć czasem trudno uwierzyć, że został stworzony siłami matki natury.

Jako pierwsi urokowi alabastru ulegli Egipcjanie, nie szczędząc sił, by z minerału tworzyć zarówno budzące zachwyt monumentalne rzeźby, jak i domowe bibeloty o ściankach cienkich niczym papier. Kilkanaście wieków później elegancki kamień zdobił już strzeliste kościoły, dworskie rezydencje i kamienice bogatych mieszczan. Ale jego prawdziwe piękno odkrywamy do dziś.

Światło zamknięte w kamieniu

Jedwabisty połysk, różnorodność wybarwienia i możliwość precyzyjnej pracy z materiałem sprawiają, że alabaster od lat inspiruje artystów i rzemieślników. To oni jako pierwsi docenili minerał za ciepłe, miłe w dotyku, zmysłowe wykończenie i jego niezwykle rzadką cechę jaką jest przepuszczalność światła. To półprzejrzystość czyni z alabastru prawdziwego króla aranżacji wnętrz i materiał idealny do tworzenia oryginalnych elementów wyposażenia. Już jeden delikatny promień słońca lub sączący się blask żarówki sprawia, że subtelne użylenia i delikatne cętki pokrywające kamień zaczynają żyć. Dlatego architekci wnętrz tak chętnie wykorzystują migotliwe konstelacje zamknięte w alabastrowych lampach i panelach świetlnych. Świadomi, że ich ciepła, przytłumiona iluminacja olśni nawet najbardziej wymagających klientów.

Piękno wprost z natury

- Równie pięknie jak w domowym zaciszu alabaster prezentuje się we wnętrzach hoteli czy restauracji. W wydaniu monumentalnym, którego nie sposób przeoczyć – na ścianach, podłogach czy ladach – ale też w formie subtelnych detali – stolików kawowych, ram luster czy różnego rodzaju lamp. Jego kameralny charakter i jedwabiste wykończenie wprowadzają do przestrzeni przytulną atmosferę i pomogą rozładować stres – przekonuje Joanna Sokołowska, dekoratorka wnętrz i artystka tworząca dla marki Alabaster Gallery. Naturalnym środowiskiem kamienia jest również łazienka – tu wykorzystamy go jako formę blatu czy eleganckiej umywalki. Alabaster to też doskonały wybór do biur czy salonów spa. Od wieków przypisuje się mu działanie terapeutyczne i magiczne. Wprowadza w dobry nastrój, harmonizuje i wycisza, a do tego ułatwia koncentrację, dlatego nie zapominajmy o jego wykorzystaniu także w przestrzeni prywatnego home office’u.

Specjaliści od alabastru

Obróbka alabastru ma długą historię sięgającą wielu wieków wstecz, aż do czasów starożytnego Egiptu. W Europie jej początków możemy szukać w urokliwym, toskańskim miasteczku Valetta. To tutaj artyści i rękodzielnicy tworzyli jedne z pierwszych alabastrowych cudeniek. Wykorzystując proste narzędzia i siłę własnej wyobraźni wyczarowywali przedmioty, które znalazły uznanie wśród miłośników piękna na całym świecie. A jak dziś wygląda obróbka magicznego minerału? Współpracująca z Alabaster Gallery marka Focus-Stones przenosi włoskie zacięcie rzemieślnicze i tamtejszą tradycję kamieniarską na rodzimy grunt. Polacy z urodzenia łączą południową fantazję z unikatową techniką obróbki kamienia i miejscową precyzją wykonania. Pod ich czujnych okiem powstają pokaźnych rozmiarów panele świetlne, wiszące lampy, stylowe kinkiety, stoliki kawowe, blaty, ramy luster czy bary.

Marmur mosulski, szkło maryjne, alabastros lub po prostu alabaster. Ten wyjątkowy kamień ma tyle samo twarzy, co określających go nazw. Szlachetnie oprawiony i właściwie oświetlony wprowadzi do wnętrz odrobinę nieba, pełnego tajemnic mikrowszechświata zamkniętego w kamieniu.