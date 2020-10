Ale kosmos! Niezwykły projekt biura wrocławskiej firmy z branży IT

Recepcja jak meteoryt, budki telefoniczne sygnowane imionami kosmicznych wahadłowców, streffa chilloutu zainspirowana kinem sci-fi - tak wygląda aranżacja biura wrocławskiej spółki IT, którą stworzyli projektanci z we.make.

REKLAMA

Środowisko wygodne dla pracy programistów, zarządu i działów administracyjnych, umożliwiające pracę zespołową, spotkania pracowników, robocze narady prowadzone często w formule online z wieloma klientami jednocześnie, a także ciche strefy umożliwiające, w razie potrzeby, spokojną pracę w skupieniu. Tego wszystkiego plus dużej ilości zieleni oczekiwała firma Callstack od swojego nowego biura.

Przed zaprojektowaniem przestrzeni, projektanci z we.make przeanalizowali poprzednią siedzibę Callstack, poznając tym samym specyfikę pracy firmy i skalę zapotrzebowania pracowników na pomieszczenia o różnych charakterze. W nowym biurze uwzględniono różnej wielkości salki konferencyjne, z których część działa odrębnie, a część można połączyć w większe pomieszczenia, stoły do roboczych spotkań jeden na jeden, skype-roomy do konferencji online, a także blaty do pracy stojącej.

– Projektując wnętrze zależało nam na tym, żeby nie tworzyć jednej dużej przestrzeni typu open space, tylko, tam gdzie to możliwe, podzielić je na mniejsze strefy, w których może pracować kilkanaście osób. Od początku współpracy z Inwestorem przyświecała nam myśl, żeby nie upychać maksymalnej liczby biurek na danej przestrzeni, tylko żeby zaprojektować naprawdę wygodne miejsca do pracy – relacjonuje Paweł Jesionek, współzałożycuel we.make.

Firmie zależało na tym, aby wystrój wnętrza korespondował z charakterem marki. Projektanci zaproponowali aranżację bezpośrednio nawiązującą do tematyki naukowej. Znalazły się tutaj przypominająca meteoryt receopcja w otoczeniu... czarnej dziury oraz budki telefoniczne i do rozmów video sygnowane nazwami amerykańskich wahadłowców kosmicznych („oczywiście tylko tych, którze się nie rozbiły!” - zaznacza ze śmiechem Paweł Jesionek). Z kolei każda z salek do spotkań ma swój własny motyw przewodni: mamy na przykład salę matematyczną, fizyczną i biologiczną. W tej ostatniej na ścianie znalazła się wykonana z miedzianych rur dekoracja, w której umieszczone zostały sadzonki roślin. O ich pielęgnację i przesadzanie dbają... pracownicy Callstack, co okazało się dodatkowym sposobem na integrację zespołu.

W nowym burze nie zabrakło również strefy chillout, która tutaj pełni również funkcję przestrzeni do cyklicznie organizowanych przez Callstack eventów, takich jak warsztatu i meet-upy branżowe. Centralnie zlokalizowany chillout room mocno wyróżnia się na tle innych stref, jednocześnie wciąż tematycznie do nich nawiązując.

– Zaprojektowaliśmy go jako greenhouse: kosmiczną szklarnię. Jako główna inspiracja posłużył nam film, który wtedy ponownie obejrzeliśmy - „Marsjanin” Ridleya Scotta, w którym główny bohater (grany przez Matta Damona) buduje na Marsie szklarnię, w której z czasem udaje mu się wyhodować rośliny – opowiada Paweł Jesionek. Do strefy chilloutu wchodzi się przez drzwi-śluzę, prowadzące do pomieszczenia, w którym króluje roślinność, czy to w formie roślin obrastających podwieszane stalowe heksagony pod sufitem, czy grafik z motywem roślinnym na ścianach. Za sprawą aranżacji wnętrza panuje tutaj przytulna, niemal barowa atmosfera.

Lokalizacja inwestycji: Wrocław

Inwestor: Callstack

Całkowity metraż realizowanego biura: 700 mkw.

Projektant: we.make, www.wemake.pl

FB: www.facebook.com/wemakepl

IG: www.instagram.com/we.make_design