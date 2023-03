Aleksandra Morawiak z projektem opakowania... musli

Opakowanie produktu spożywczego jest ważne i może pełnić wiele funkcji, nie tylko tych użytkowych. Profilaktyka, edukacja, szczytny cel i uwrażliwienie na sztukę przyświecały polskiej marce OneDayMore, która w marcu do współpracy zaprosiła utalentowaną łódzką ilustratorkę specjalizującą się w technice kolażu cyfrowego – Aleksandrę Morawiak. Tak powstała limitowana mieszanka zbóż i owoców, spakowana do tuby symbolizującej kobiecą siłę.

Siła, niezależność, piękno, elegancja, delikatność, kruchość – kobiecość może oznaczać wiele. Polska marka produkująca m.in. wspierające funkcje organizmu produkty zbożowe, w marcu przy współpracy ze znaną, łódzką ilustratorką Aleksandrą Morawiak, przedstawiła swoją interpretację kobiecej energii. Na rynku nie brakuje produktów różnej kategorii „dedykowanych kobietom”. Specjalna mieszanka musli to jednak coś więcej niż tylko produkt śniadaniowy – to połączenie sztuki oraz realnego wsparcia kobiet i stowarzyszenia Kwiat Kobiecości, 10 proc. przychodów z sprzedaży tuby firma przekaże na jego cele.

Aleksandra Morawiak jest absolwentką fotografii łódzkiej Szkoły Filmowej i ilustratorką specjalizującą się w technice kolażu cyfrowego. Jej prace można było podziwiać na wystawach zbiorowych w Berlinie, Mediolanie, Kopenhadze oraz San Francisco. Artystka w kunsztowny, przepełniony twórczą intuicją sposób rozpoznaje, łączy i kreuje światy opowiadające historie o nas samych, a w tym przypadku o kobietach.

– Główną sferą moich zainteresowań jest człowiek oraz jego relacja z przestrzenią i samym sobą, a technika kolażu to idealne medium do powoływania nowych światów. Na grafikach stworzonych z myślą o kobietach zinterpretowałam rozumienie kobiecości, a roślinne ornamenty nawiązują do nazwy organizacji, do której trafi część środków ze sprzedaży produktów. Cała tuba przepełniona jest symboliczną mocą, która drzemie w każdej z nas! Jest wyrazem siły oraz piękna kobiecości i właśnie tymi wartościami jest inspirowana. Bycie częścią takiego projektu to ogromna radość i wyróżnienie – mówi ilustratorka Aleksandra Morawiak, autorka limitowanej tuby OneDayMore.