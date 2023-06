Alfa Centrum Gdańsk z własnym coworkingiem

W Alfa Centrum Gdańsk powstała przestrzeń coworkingowa. Do dyspozycji gości jest 85 mkw. powierzchni.

Alfa Centrum Gdańsk udostępniło swoim klientom bezpłatny coworking.

Przestrzeń o powierzchni 85 mkw. została wyposażona w niezbędny sprzęt

i podzielona na kilka stref przeznaczonych do pracy, relaksu oraz mniej lub bardziej formalnych spotkań biznesowych.

Przestrzeń coworkingu w Alfa Centrum Gdańsk została zaprojektowana tak, aby sprzyjać kreatywnemu myśleniu. Wewnątrz dominują odcienie szarości i błękitu, które wspierają koncentrację oraz kolor żółty, który pobudza i dodaje energii. Architekci zadbali tu o najdrobniejszy szczegół, jak wystarczająca ilość światła, motywujące graffiti na ścianach czy detale w postaci kwiatów.

Przede wszystkim jednak wydzielili 4 strefy, które pozwalają zachować niezwykle ważny w dzisiejszych czasach „work life balance”. Na pierwszym planie, najbliżej wejścia do lokalu, znajduje się „chillout zone” ze stolikami kawowymi i kanapami do wypoczynku. Dalej „print zone”, w której można skorzystać z ogólnodostępnej drukarki i kserokopiarki. Następnie „work zone” – miejsce stworzone do pracy i nauki, wyposażone w wysokie krzesła oraz stoły oświetlane lampkami biurkowymi i „business zone” – gdzie do odwiedzający mogą organizować spotkania biznesowe. W całym coworkingu działa stabilne

i darmowe Wi-Fi.