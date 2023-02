Allegro, Bacardi, PwC: zaglądamy do biurowych realizacji The Design Group z ostatnich miesięcy

The Design Group na swoim koncie mają liczne projekty biur dla firm z różnych branży. Dzisiaj podsumowujemy biurowe realizacje, jakie pracownia ukończyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Prestiżowe lokalizacje jak katowicki .KTW czy poznański Nowy Rynek i największe marki, jak Bacardi czy Allegro - zaglądamy do projektów spod kreski The Desig Group!

Biuro OLX w Poznaniu

Biuro Grupy OLX to miejsce stworzone na miarę czasów. Łączy przestrzeń multifunkcjonalną z domowym klimatem.

Siedziba OLX w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe TDG

Inwestycja rozpoczęła się w połowie 2021 roku, w specyficznych czasach po szczycie pandemii i miała dostosować do potrzeb firmy piętra 2 i 3 biurowca Maraton, w którym firma zajmowała już piętro 4 i 5. Klient miał świadomość, że musi stworzyć dla pracowników przestrzeń, w której poczują się równie swobodnie jak w domu podczas home office. Dlatego biuro łączy ergonomię z domową przytulnością, a nowoczesne rozwiązania, jak elektryczne biurka czy specjalistyczne oświetlenie, funkcjonują tu obok komfortowych sof i miękkich dywanów.

W biurze do dyspozycji pracowników jest szerokie spektrum różnych salek dostosowanych do rozmaitych aktywności w pojedynkę lub w mniejszej i większej grupie. Kuchnia pełni rolę przestrzeni socjalnej, integracyjnej i all hands. Swoim zwyczajem The Design Group dużą wagę poświęcili akustyce pomieszczeń. W aranżacji wykorzystano wyłącznie certyfikowane materiały. Postawiono także na naturalne drewno, z którego wykonano wszystkie stoły i okładziny ścienne.

Biuro Bacardi w Warszawie

W 2021 roku Bacardi postanowiło przeprowadzić metamorfozę aranżacji swojego biura, zajmującego blisko 1000 mkw. W tym celu firma zatrudniła architektów z warszawskiej pracowni The Design Group, którzy mieli za zadanie nie tylko odświeżyć design dotychczasowych przestrzeni, ale także przeprojektować układ funkcjonalny siedziby w taki sposób, by dopasować go do aktualnych potrzeb pracowników.

Architekci musieli zmierzyć się ze zmianą dotychczasowego układu niektórych części biura i stworzeniem miejsc do pracy, które odpowiadają koncepcji elastycznego modelu pracy. Inwestorowi zależało na stworzeniu we wnętrzach domowej atmosfery.

Klient bardzo mocno zwracał uwagę, aby projektowane przez nas wnętrza stwarzały rodzinną atmosferę. Wspólny cel, poczucie bezpieczeństwa i przynależności - to elementy niezwykle ważne dla Bacardi. Właśnie dlatego, zarówno układ, jak i sam design biura, mocno je akcentuje – dodaje arch. Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Na ostateczny efekt wizualny biura duży wpływ miały idea zrównoważonego rozwoju i pomysł ponownego wykorzystania części dotychczasowych elementów aranżacji. We wnętrzach panuje nienarzucająca się elegancja połączona ze stylem industrialnym w różnych elementach designu.

Wystrój strefy barowej zainspirowany jest... czasami prohibicji. fot. mat. prasowe The Design Group

Jedną z nietypowych dla przestrzeni biurowych jest bar, który w biurze Bacardi zajmuje całkiem sporą przestrzeń. Architekci z The Design Group mieli za zadanie przearanżować również i tą strefę. Zdecydowali się na ponowne wykorzystanie konstrukcji baru i zachowanie jego pierwotnego kształtu. Efekt końcowy jest niepowtarzalny. Dominuje tu klimat czasów prohibicji. Ciemne, eleganckie wnętrze rozjaśniają podświetlone półki z produktami marek Bacardi i neony, a ciężkie sofy stylizują całość na wnętrze w klimacie sprzed stu lat.

Biuro Allegro w Poznaniu

Projekt siedziby Allegro w kompleksie Nowy Rynek obejmował 10 pięter, ok. 25 tys. mkw. i prawie 3 tys. stanowisk pracy. Wnętrza są nowoczesne, a zarazem przytulne, zachęcające do powrotu do pracy w biurze - po prostu #dobrzetubyć!

Elegancki design wnętrz, w którym pojawia się koło i charakterystyczne stolarskie szczeble, jest spójny z zewnętrznym krajobrazem: okrągłym patio i pionową fasadą biurowca. Inspiracją wielu elementów wykończeń były również poznańskie legendy.

Biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Tu design i funkcjonalność łączą się z szeroko pojętym wellbeingiem. Biuro jest doświetlone światłem naturalnym i przestronne. Ergonomię i użyteczność wspierają też inteligentne systemy oświetlenia, elektrycznie regulowane biurka typu Stand Up i najnowsze systemy do video-konferencji zintegrowane z systemem rezerwacji sal. Każde piętro jest w innym odcieniu z 4 wybranych kolorów, co ułatwia orientację. Kształt koła pojawia się np. w przeszkleniach i elementach akustyczych. Fornirowane szczeble inspirowane fasadą biurowca widnieją w strefie powitalnej każdego piętra.

Z kolei odniesienia do legend są na ręcznie malowanych muralach. Mocno przykładano uwagę do akustyki - na każdym open space i w salkach znaleźć można grube filcowe kotary dopasowane do kodu kolorystycznego piętra, baffle i wykładziny z podkładem akustycznym. Jest tu wiele przestrzeni wspierających integrację i współpracę np. jungle roomy, strefy creative czy amfiteatry.

Biuro Allegro w Warszawie

Pracownia The Design Group stoi również za aranżacją wnętrz siedziby Allegro w Fabryce Norblina w Warszawie. Biurowce Plater oraz Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblina.

Właśnie dlatego przenikają się tu elementy industrialne, charakterystyczne dla pofabrycznych budynków, ale też i nowoczesne, proste linie i rozwiązania. Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

W biurze Allegro jest wiele stref, które robią szczególne wrażenie i zapadają mocno w pamięć. Jednymi z nich są tzw. „jungle roomy”, czyli specjalnie zaprojektowane dla pracowników unikatowe przestrzenie relaksu, do pracy własnej w skupieniu i ciszy lub też do mniej formalnych spotkań w grupie do 10 osób, fot. The Design Group

W biurze Allegro jest wiele stref, które robią szczególne wrażenie i zapadają mocno w pamięć. Jednymi z nich są tzw. „jungle roomy”, czyli specjalnie zaprojektowane dla pracowników unikatowe przestrzenie relaksu, do pracy własnej w skupieniu i ciszy lub też do mniej formalnych spotkań w grupie do 10 osób. Wnętrza te charakteryzują się ogromną ilością przeróżnych roślin, pośród których ustawione zostały meble miękkie.

Biuro PwC SDC w Katowicach

Architekci z pracowni The Design Group zaprojektowali wnętrza siedziby jednej z największych firm z branży BPO/SSC - PwC Service Delivery Center. Biuro jest zlokalizowane na dziewięciu piętrach katowickiego biurowca .KTW II spod kreski Medusa Group i zajmuje blisko 13 tys. mkw. We wnętrzach połączono nowoczesność z industrialnością, tradycje regionu z jego biznesowym charakterem.

Nowa siedziba PwC SDC w Katowicach, proj. The Design Group, fot. mat. The Design Group

Architekci z The Design Group sięgnęli po nawiązania do charakterystycznych dla Katowic założeń urbanistycznych z dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec. Mając na uwadze historię i architekturę tych budowanych ponad sto lat temu osiedli dla pracowników kopalni, zdecydowali się uczynić cegłę jednym z ważniejszych elementów aranżacji wnętrza.

Zdecydowaliśmy, że wykorzystamy ten element w nowoczesny i nieoczywisty sposób, m.in. przez pionowe ułożenie cegieł czy charakterystyczny miks naturalnych kolorów tego materiału – mówi Marta Konarska, architektka odpowiedzialna za projekt wnętrz biura PwC Service Delivery Center.

Inspiracją dla aranżacji stało się również historyczne powiązanie mieszkańców Śląska z kopalniami węgla. Design biura w naturalny sposób został zatem połączony z kolorem czarnym.

Biuro Provident Polska w Warszawie

Nowe biuro firmy Provident Polska w biurowcu Gdański Business Centre podporządkowane zostało funkcjom wynikającym z aktualnego podejścia do sposobu pracy. Postawiono na stworzenie multifuncjonalnych przestrzeni i możliwość ich aranżacji zgodnie z aktualnymi wymaganiami pracowników. Choć przeobrażenie starych wnętrz i mebli zgodnie z wytycznymi było nie lada wyzwaniem, kreatywność rozwiązań i estetyka idą tu w parze z funkcjonalnością i potrzebami użytkowników biura.

Biuro Provident Polska po metamorfozie, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe The Design Group

Projekt polegał na rewitalizacji biura - nie zmieniły się lokalizacja oraz metraż. Zmienialiśmy za to design i funkcjonalność tego miejsca dopasowanego do nowego modelu pracy, bardziej nastawionego na współpracę i interakcje. Znalazło się tu więcej salek spotkań i miejsc do pracy hybrydowej, by teamy mogły łączyć się ze sobą z biura i zdalnie – mówi arch. Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Bardzo istotnym aspektem nowego projektu siedziby Providenta jest wykorzystanie idei zero waste i zrównoważonego rozwoju, które istotnie wpłynęły na sposób jej aranżacji. W nowych wnętrzach wykorzystano bowiem wiele elementów, które oryginalnie pochodziły ze "starego" biura. Wśród nich znalazły się między innymi meble, które ustawiono w strefie front of house, czy pokojach do pracy własnej, a także rośliny doniczkowe.

Aranżacja całego wnętrza biura utrzymana w domowym i ciepłym klimacie. W biurze zaaranżowano strefę ciszy w przestrzeni zwanej biblioteką. W odmienionym biurze pojawił się motyw sztuki. Wewnątrz znajdziemy bogatą kolekcję Providenta, składającą się z obrazów i grafik.