Alpejski klimat na Dalekim Wschodzie. Zaskakująca koncepcja wnętrz… kina

Drewniane belki sufitowe, faktury drewna i kamienia na ścianach, nastrojowe, kameralne oświetlenie, wygodne skórzane fotele i ogromny żyrandol świecznikowy w centrum lobby – to nie hotel w Alpach a wnętrza przestrzeni kin sieci UA Cinemas w Hongkongu.

Kino K11 Art House zlokalizowane w centrum handlowo-kulturalnym K11 Musea w Hong Kongu to eksperymentalny projekt koncepcyjny wnętrz kina, dla których motywem przewodnim stała się… stylistyka alpejska.

Odpowiedzialnym za projekt architektom z pracowni OFT zależało na tym, aby rozprawić się z uprzedzeniami konsumentów na temat przestrzeni handlowych. Postanowili działać w myśl zasady "Design + New Retail", decydując się na odważny i zaskakujący motyw przewodni aranżacji kina. Wprowadzenie elementów tradycyjnej architektury górskiej do przestrzeni komercyjnej w azjatyckiej metropolii nie był jednak przypadkowy – miał nawiązywać do tęsknoty mieszkańców Hongkongu za życiem bliżej natury, jednocześnie nadając komercyjnej przestrzeni swojskości.

Na samym wejściu klientów "wita" okazały żyrandol świecznikowy. Szkielet ciągu łączącego lobby, korytarz, bar i sale kinowe zbudowany jest z drewnianych słupów stosowanych powszechnie w architekturze górskiej. We wnętrzach zastosowano dużą ilość drewna i kamienia o naturalnych fakturach, nadając przestrzeniom wrażenie dotkniętych zębem czasu.

Strefa projekcji podzielona została na dwie części: White Box i Black Box, które pełnią różne funkcje. White Box została stworzona z myślą o organizacji eventów kulturalnych, jest przy tym dobrze wyposażona również pod pokazy muzyczne. Tutaj także powstała strefa wystawiennicza, w której odbyła się seria wydarzeń kulturalnych o tematyce filmowej, w tym pierwszy w Azji tydzień filmowy Festiwalu w Cannes. Nad przestrzeniami w strefie White Box góruje spektakularny sufit o nieregularnych kształtach, utworzony z lakierowanych na wysoki połysk beżowych desek. Black Box to strefa bardziej intymna, przeznaczona stricte na seanse filmowe. Po prawej stronie sali znalazła się oddzielna strefa wypoczynkowa z wygodnymi sofami, ale również tradycyjne fotele kinowe są tutaj jakości premium – przestronne i komfortowe.

Oprócz sal kinowych, zgodnie z założeniami new retail, w ogólnodostępnych przestrzeniach kina pojawiły się również otwarty bar Sake, zaaranżowany w zgodzie z motywem przewodnim wystroju całego kina, a także pop up store serwisu muzycznego MOOV - odpowiednika Spotify czy Apple Music.

Masywne, ciężkie elementy wystroju wnętrz, takie jak kamień i drewno architekci zrównoważyli wizualnie poprzez materiały dodające aranżacji lekkości - jak połyskujący sufit w barze czy duże lustra z podświetleniem w toaletach.