Animoon ma biuro z księżyca. To najnowszy projekt NOKE Architects

Kosmiczne biuro producenta animacji w starej kamienicy? Poznajcie kolejny projekt NOKE Architects. Idea projektu w zaskakujący sposób nawiązuje do nazwy studia łącząc wyraźną kolorystykę z elementami planetarnymi. Inwestorowi i projektantom z NOKE zależało również na nawiązaniu do oryginalnej architektury mieszkania w starej kamienicy.

Animoon postawiło na nowe biuro według projektu NOKE Architects.

Studio mieści się w kamienicy przy ul. Chmielnej w centrum Warszawy.

Wizyta w biurze Animoon to spotkanie klasyki i ciał niebieskich, które pobudza ducha kreatywności i dodaje energii.

To nasz kolejny projekt z wyjątkowym inwestorem: Grzegorzem Wacławkiem. Wiedzieliśmy, że poza odważnym konceptem całości, jak zawsze ważne będą dla niego niepowtarzalne detale i nawiązanie do kontekstu miejsca. Dlatego w projekcie większość rozwiązań skrojonych jest na miarę i zrealizowanych na specjalne zamówienie u artystów-rzemieślników – opowiada Karol Pasternak, architekt i partner w NOKE Architects.

Ciemnozielony hall i ekstrawaganckie detale

W studiu działa niewielki, kreatywny zespół. Jego miejscem pracy jest główne, największe pomieszczenie w biurze. Wchodzimy do niego przez ciemnozielony hall, który stanowi kontrast do przestrzeni open space. Tę wypełnia światło i naturalne kolory. Na środku stoi zrobiony na zamówienie, duży stół z marmurowym blatem. To przy nim odbywają się burze mózgów i powstają plany realizacji filmów animowanych. Na przeciwległej ścianie została zaprojektowana oryginalna drewniana szafa, której klasyczna forma i materiały zostały połączone z ekstrawaganckimi detalami i lustrzanymi drzwiami.

Motyw księżyca

Głównym akcentem przełamującym klasyczny wystrój jest ogromny, ręcznie wykonany przez firmę zajmującą się scenografią filmową, plafon sufitowy przypominający księżyc.

Motyw księżyca w biurze Animoon, fot. Piotr Maciaszek

Formą tego obiektu chcieliśmy nawiązać nie tylko do nazwy firmy, ale również do charakteru jej działalności. Dlatego jest przeskalowany, jakby wyjęty ze scenografii filmowej - mówi Piotr Maciaszek, architekt i partner w NOKE Architects.

Motyw księżyca wraca również w kształcie lamp i lustra wiszącego na ścianie. Na podłogach położony został wyjątkowy parkiet z trzech rodzajów drewna, z klasyczną bordiurą. Zostały również wykonane eleganckie cokoły i obróbka okien, nawiązujące do historii kamienicy.

Mocny kolor

Przestrzeń naprzeciw okien powstała z fornirowanych lameli i przybrała obły kształt. Jej forma, podobnie jak kształt szafy, nawiązuje do projektów modernistycznych mebli. Ukryte są w niej drzwi do trzech funkcjonalnych pomieszczeń: kuchni, łazienki oraz do magazynu. W każdym z nich dominuje inny, mocny kolor. - Z jednej strony chodziło o wydzielenie przestrzeni biurowej od części użytkowych. Z drugiej pozwoliło nam to uzyskać efekt zaskoczenia. Najpierw odkrywamy, że coś kryje się za drewnianą ścianą a potem zaskakuje nas zdecydowany kolor, kontrastujący z naturalnymi i stonowanymi barwami głównej przestrzeni. To jakby odwiedzać zupełnie inne galaktyki - mówi Piotr Maciaszek.

W kuchni natomiast dominuje kolor niebieski, fot. Piotr Maciaszek

Przestrzeń magazynowa ma mocny żółty kolor, szafy i hol są szmaragdowe, z kolei ściany łazienki pokrywa akustyczna tapeta w kolorze karminowym. Wiszą na niej lustra nawiązujące kształtem do planet. W kuchni natomiast dominuje kolor niebieski. Ażurowy charakter fornirowanej ściany pozwala światłu dziennemu dostać się do środka.

Pudrowy róż, jasny kamień i mosiądz

W osobnym pomieszczeniu, do którego wchodzi się z holu znajduje się sala konferencyjna. Tutaj na gości czeka kolejne zaskoczenie. W sali dominuje pudrowy róż, jasny kamień i mosiądz. Z racji na specyfikę pomieszczenia zostało ono świetnie wygłuszone. NOKE zaprojektowało akustyczny sufit, w którym znajdziemy wiele małych otworów przypominających rozgwieżdżone niebo. Ściany pokrywa wykonana na zamówienie, welurowa tapeta w odcieniach delikatnego różu, który rozjaśnia się w kierunku okna. Na środku sali stoi autorski stół z marmurowym blatem również w odcieniu jasnego różu. W parapecie ukryty jest ekran, który po uruchomieniu wysuwa się, przy jednoczesnym opuszczeniu rolet zasłaniających okno. Na wejściowej ścianie możemy zobaczyć nietypowy regał złożony z marmurowych płytek i mosiężnych ram. To tu wyeksponowane są nagrody zdobyte przez producentów z Animoon.

W całym biurze uwagę przykuwają dopracowane detale: specjalnie zaprojektowane meble, parkiet czy oświetlenie. Wisienką na torcie są kamienne panele z włącznikami do świateł - każdy nawiązuje do kolorystyki pomieszczenia i ma inny układ przycisków.

Wizyta w biurze Animoon to spotkanie klasyki i ciał niebieskich, które pobudza ducha kreatywności i dodaje energii.

Animoon to jedno z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych studiów realizujących filmy i seriale animowane. W tym roku studio otrzymało nagrodę dla najlepszego producenta animacji w Europie – Cartoon Movie 2022 Tribute. Ich filmy zdobyły ponad 100 nagród głównych i są regularnie prezentowane w ramach 150 najważniejszych festiwali filmowych na całym świecie. Produkcje Animoon były nominowane do najbardziej prestiżowych nagród: festiwalu Cannes, Annie Awardsoraz pojawily się trzykrotnie na long listach Oscarowych. Studio mieści się w kamienicy przy ul. Chmielnej w centrum Warszawy.

zdjęcia: Piotr Maciaszek

video: Agnieszka Ostrowska, Maciej Jencz; koloryzacja - Magda Kulak