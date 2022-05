Anna Lewandowska projektuje grafiki na ścianę

Anna Lewandowska, zaprojektowała kolekcję grafik. Kolekcja została zainspirowana jej miłością do rodziny i pasją do wellness. Od 17 maja będzie można grafiki kupić!

Anna Lewandowska zaprojektowała grafiki do wnętrz we współpracy ze studiem projektowym Desenio.

Niektóre z grafik powstały w oparcie o własne fotografie Anny Lewandowskiej.

Grafiki będą w sprzedaży od 17 maja.

- Moja kolekcja przedstawia wszystko to, co przynosi mi prawdziwą radość. Moje córki, które były inspiracją do stworzenia plakatu Calineczki, moją pasję do sportu i mój dom na Majorce, gdzie czuję się zrelaksowana i spokojna. Myślę, że łatwo można zgadnąć, że lato jest moją ulubioną porą roku - mówi Anna Lewandowska.

Zobacz grafiki zaprojektowane przez Annę Lewandowską

Anna Lewandowska: pasjonatka fotografii w świecie wnętrz

Dorastając w artystycznej rodzinie, Anna zawsze była otoczona kreatywnością. Składająca się z fotografii, cytatów i ilustracji kolekcja daje nam wgląd w życie Anny i pozwala poznać rzeczy, które są dla niej najważniejsze.

- Kiedyś byłam pasjonatką fotografii; niektóre ilustracje w tej kolekcji są oparte na moich własnych zdjęciach - dodaje Anna Lewandowska.

Grafiki projektu Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska współpracowała ze studiem projektowym Desenio, tworząc osobiste grafiki, które przedstawiają jej pasje. Kolekcja bazuje na uspokajających błękitach morskich i delikatnych beżach, które wprowadzają do wnętrz spokój i modny styl.

- Według mnie to sztuka sprawia, że dom jest nie tylko budynkiem, ale ma duszę. Poprzez artystyczne plakaty możemy wyrazić to, co kryje się w naszych sercach. Mogą one też przypominać nam o tym, co najważniejsze - mówi Anna Lewandowska.

Kolekcja Anny Lewandowskiej dostępna jest w sklepie desenio.pl od 17 maja 2022 roku.

