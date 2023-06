Anna Lewandowska z nową kolekcją dla 4F. A na niej logo inspirowane latami 60.

"Dopamine dressing" stało się hasłem przewodnim najnowszej kolekcji 4F powstałej we współpracy z Anną Lewandowską. Przy okazji zaprezentowano odświeżone logo AL.

REKLAMA

4F zaprezentowało najnowszą kolekcję powstałą we współpracy z Anną Lewandowską - "Dopamine boost".

Marka i ambasadorka postawiły wspólnie na moc koloru.

W najnowszej kampanii “Spread the energy” 4F ze swoją ambasadorką Anną Lewandowską, inspirują do aktywnego rozpoczęcia lata oraz motywują do dawania z siebie jak najwięcej podczas treningu.

Narracją kolekcji jest „dopamine dressing” czyli zachęcenie do wybierania żywych kolorów w sportowych stylizacjach, które dodają więcej mocy i motywacji do aktywności fizycznej. Anna Lewandowska swoim żywiołowym usposobieniem szerzy optymizm i zachęca do ruchu. Znana ze swojego holistycznego podejścia do zdrowego stylu życia przypomina, że nieudany trening to ten, który się nie odbył. W myśl tej zasady mobilizujemy się do regularnej aktywności i cieszymy się z energii, którą dają nam sport i intensywne kolory.

- Cieszę się, że wraz z 4F stworzyliśmy kolekcję, która motywuje do treningu i dobrych nawyków. Sama czerpię siłę z ruchu a kolory i słońce dodają mi podwójnej chęci do działania. Linia idealnie odzwierciedla mój styl – uwielbiam łączyć sportowe ubrania nawet z tymi bardziej eleganckimi. Kolekcja „Dopamine boost” to definicja energii i endorfin - mówi Anna Lewandowska, ambasadorka 4F.

Kolekcja „Dopamine Boost” to wygodne i monochromatyczne sety treningowe oraz sportstyle’owe. Wspólna paleta kolorystyczna pozwala na łączenie poszczególnych elementów, przełamując sportową estetykę modowymi elementami w myśl trendu „athletic leasure”. Detale takie jak wycięcia, drapowania czy formy oversize idealnie współgrają z wakacyjną garderobą, a soczyste kolory sezonu takie jak pomarańcz, fiolet i brąz będą wyglądać jeszcze intensywniej w promieniach słonecznych. W skład linii wchodzą m.in. miękkie sety dresowe, kolarki i topy do ćwiczeń, przylegające legginsy, basicowe t-shirty oversize, kombinezon czy krótkie topy.

W kolekcji zastosowano odświeżony logotyp AL – zmultiplikowany, inspirowany grafikami lat 60tych. Dopełnienie stanowią akcesoria takie jak czapka bejsbolówka, bucket hat, daszek z drapowaniem i skarpetki w kolorach kolekcji.