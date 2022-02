Anonimowi tricksterzy The Krasnals w Muzeum Gdańska

Do 3 marca w Muzeum Gdańska będzie można oglądać obrazy anonimowej grupy The Krasnals.

11 lutego br. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku otwarta zostanie wystawa „Whielkie malarstwo – The Krasnals”.

Twórczość grupy anonimowych tricksterów to jedyny w swoim rodzaju artystyczny komentarz otaczającej nas rzeczywistości, w tym zjawisk kulturalno-społecznych.

Wystawa w Muzeum Gdańska potrwa do 3 marca. Od 11 marca do 3 kwietnia bieżącego roku będzie prezentowana w pełnym zakresie w warszawskim Centrum Praskim Koneser.

Grupa The Krasnals rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku. Składa się z anonimowych członków, działających w znacznej mierze w przestrzeni wirtualnej, która jest dla nich głównym środkiem demokratyzacji sztuki. Wśród kilkudziesięciu wyselekcjonowanych prac na wystawie czasowej zaprezentowane zostaną te pochodzące z cyklów „Whielcy Polacy”, „Good Fellas” i „Piękno w Sztuce”. Na płótnach nie zabraknie też Gdańska i osób z nim związanych.

– „Krasnale” sprzeciwiają się komercjalizacji sztuki, podejmują polemikę z zasadami rządzącymi jej rynkiem oraz z rolą, którą nadaje on artyście. Prowokują, komentują utarte konwenanse świata sztuki i prowadzą świadomy dialog z aktualnymi wydarzeniami sceny polityczno-społecznej. W swojej twórczości niejednokrotnie nawiązywali do malarstwa Wilhelma Sasnala, którego malarstwo prześmiewczo określają „symbolicznym momentem zwrotnym, pewnym symbolicznym szczytem, przekroczeniem bariery, do której doszła formacja kierująca rynkiem sztuki w Polsce”. – mówi Marek Duchnowski, właściciel galerii sztuki ToTuart, organizator wystawy.

Ośmieszają autorytety?

Założycielem, przywódcą i głównym malarzem grupy jest Whielki Krasnal. Poza nim, tworzą w niej m.in. Krasnal Bansky, Krasnal Hałabała 1 i Hałabała 2 oraz malarze współpracujący: Malarz z Chin, Malarz z Odessy czy Malarz z Krupówek.

– Krasnale uznają autorytety, kpią jedynie, gdy tym autorytetom przewraca się w głowie od skali uznania czy popularności. I kiedy do rangi autorytetów zaczynają pretendować bezmózgowcy, koniunkturaliści, postacie groteskowe w swej manii wielkości. Ich bronią jest talent, ale też cecha obca wielu artystom, czyli poczucie humoru, ironia i dystans – tak działalność grupy charakteryzował krytyk teatralny, Jan Bończa Szabłowski, dodając – Dlatego też budzą kontrowersje. Nadęte sławy ich nienawidzą, (bo wyłączają im blask aureoli) często się ich obawiają, artyści z poczuciem humoru (nieliczni) traktują jak inteligentnych przyjaciół, którzy chronią przed wodą sodową. Nie bez przyczyny rozpoczęli działalność 1 kwietnia. A nazwa The Krasnals w świecie sztuki brzmi fonicznie ironicznie.

Buntownicze „Make Love Not Art”