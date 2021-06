Answear.com otworzyło studio na dachu galerii handlowej

W krakowskiej Galerii Kazimierz do grona najemców galerii dołączył Answear.com, który wynajął ponad 1,7 tys. mkw. w części biurowej na dachu budynku. Powstało tam studio fotograficzne, w którym przygotowywane są katalogi i kampanie najnowszych kolekcji marki.

REKLAMA

- Połączenie funkcji handlowej z biurową w Galerii Kazimierz świetnie się sprawdza. Historyczne usytuowanie obiektu, dobrze dobrana grupa najemców handlowych, restauracyjnych i rozrywkowych sprawia, że jest to już nie tylko destynacja zakupowa. Galeria staje się także bardzo dobrym punktem na prowadzenie biznesu biurowego. Bardzo się cieszymy, że tak ceniona i dynamicznie rozwijająca się firma, jak Answear.com, wybrała nasz obiekt do otwarcia flagowego studia fotograficznego, w którym odbywać się będą sesje zdjęciowe i powstawać będą nowe kampanie marki - mówi Anna Szelc, dyrektor Asset Management Invesco Real Estate w Polsce.

Galeria Kazimierz Office to nowoczesna nadbudowa biurowa, zlokalizowana na dachu budynku, w której swoje studio fotograficzne otworzyła marka Answear.com. W studiu przygotowywane są najnowsze katalogi marki i kampanie promujące najnowsze kolekcje.

- Wybraliśmy Galerię Kazimierz w procesie ofertowym na siedzibę naszego nowego studio foto–video, ponieważ spełniała komplet naszych wymagań co do przestrzeni, w tym m.in. wysokości lokalu, jego umiejscowienia w centrum i dobrej komunikacji dla pracowników, jak i transportów nowych kolekcji z naszego magazynu w Kokotowie-Brzegach. Ważna była też elastyczność w procesie negocjacji, umożliwiająca nam adaptację lokalu w sposób adekwatny do trybu pracy przy produkcji zdjęć i filmów video przeznaczonych do publikacji na witrynach wszystkich sklepów answear.com i wearmedicine.com - mówi Bogusław Kwiatkowski, członek zarządu Answear.com.

- Ten, wydawałoby się niecodzienny, mariaż Galerii Kazimierz i sklepu internetowego Answear.com zaowocował powstaniem wyjątkowego, kreatywnego miejsca, w którym nasi pracownicy mogą rozwinąć skrzydła na wielu płaszczyznach związanych z produkcjami zdjęciowymi i filmowymi. Warto także wspomnieć o unikatowym na mapie Krakowa studiu z przeszklonym sufitem. To tam będą realizowane najciekawsze sesje zdjęciowe. Projektując studio, postawiliśmy sobie za cel, aby ta przestrzeń w niczym nas nie ograniczała i udało się. Teraz jedyną barierą jest nasza wyobraźnia - dodaje Marcin Kulak, Art Director & Kierownik Studio Answear.