Antonio Citterio. Ikona designu projektuje dla polskiej marki

Między Mediolanem a malowniczym jeziorem Como znajduje się małe miasteczko Meda. Ciężko wyobrazić sobie lepsze miejsce urodzenia dla ikony współczesnego włoskiego designu, jaką bez wątpienia jest Antonio Citterio. Jego prace znaleźć można w zbiorach największych instytucji kultury takich jak MoMA i Centrum Georges Pompidou w Paryżu.

“Bycie prostym, nie oznacza bycia pospolitym”

Tak mówi o sobie projektant i architekt Antonio Citterio. W jego twórczości dominuje prostota i zamiłowanie do naturalnych materiałów. Inspiracje czerpie z rodzinnych stron i dzieciństwa spędzonego na włoskiej prowincji. To właśnie tam projektant stawiał swoje pierwsze kroki zawodowe, pracując dla rodziny Galimbertich w firmie Flexform, z którą związany jest do dziś.

Studia architektoniczne ukończył na Politechnice mediolańskiej. Jego techniczne wykształcenie wpływa na to, jak rozumie kontekst dzieła. Citterio widzi, w jaki sposób przedmiot wpisuje się w swoje najbliższe otoczenie, i jak to otoczenie współgra z większym schematem projektowym. Jego realizacje za każdym razem okazują się natychmiastowym sukcesem. Pomysłowe, a zarazem proste formy są rozpoznawalne i cenione przez miłośników dobrego designu. Citterio postrzega siebie przede wszystkim jako architekta, który traktuje przestrzeń jako podstawę swojego wzornictwa.

Citterio współpracuje z najważniejszymi międzynarodowymi firmami projektowymi jak: Arclinea, B&B Italia, Flexform, Flos, Kartell, Vitra czy Hermès. W 2000 roku wraz z Patricią Viel założył ACPV — interdyscyplinarne studio architektury i projektowania wnętrz. Firma działa na arenie międzynarodowej, opracowując złożone projekty we wszystkich skalach i współpracując z siecią wyspecjalizowanych konsultantów. W 2012 roku studio Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) osiągnęło obroty w wysokości 10 milionów 900 tysięcy euro. Świadczy to o skali sukcesów i popularności projektanta.

Projektowanie jest jak spaghetti

Antonio Citterio, jak na prawdziwego Włocha przystało, porównuje swój proces projektowania do przygotowywania pysznego talerza spaghetti z sosem pomidorowym. Kluczem do tego sukcesu jest odpowiednie dobranie składników. Materiały najwyższej jakości są podstawą. Nic nie jest przypadkowe.

Z każdym produktem należy postępować zgodnie z jego specyfiką. Tak jak oczywiste jest, że makaron należy gotować 360 sekund, tak samo widząc przedmiot, jego zastosowanie ma być oczywiste.

Projektant zawsze poszukiwał w formie idei intuicyjnego rozpoznawania. Człowiek, widząc przedmiot, powinien od razu stwierdzić „Dobrze. Biorę to!”. Przemyślany design broni się sam. Jego styl charakteryzuje dyskrecja i prostota połączona z dość technicznym podejściem do projektowania, które można porównać do projektów Alberto Medy, który tworzył proste wzornictwo wykorzystujące wyrafinowane technicznie rozwiązania.

Citterio czerpie inspiracje z twórczości takich architektów jak: Le Corbusier, Louis Kahn, Tadao Andō, Alvaro Siza czy Charles Eames. W latach 2006-2016 był profesorem projektowania architektonicznego

w Accademia di Architettura di Mendrisio w Szwajcarii, gdzie swoim podejściem do projektowania zarażał młodych ludzi.

Antonio Citterio dla Geberit

Projekty Citterio obejmują meble, siedziska, półki, klamki do drzwi, łóżka oraz wyposażenie kuchni. We współpracy z firmą Geberit stworzył serię łazienek premium, która łączą w sobie niezwykłe kształty z materiałami najwyższej jakości, tworząc unikatowy język projektowania. Cała kolekcja nazywa się oczywiście Geberit Citterio.