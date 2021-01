Antonio Lupi z nową kolekcją inspirowaną twórczością Pieta Mondriana

Włoskie studio design Antonio Lupi zawsze słynęło z niesztampowych projektów. Nowość 2021 roku, czyli modułowy system mebli Bemade, nie jest tu wyjątkiem. Za projekt odpowiadał słynny włoski designer Carlo Colombo.

Bemade to modułowy system mebli łazienkowych, wszechstronnych i eleganckich, a jednocześnie bardzo współczesnych. Kolekcja została stworzona z myślą o łazience, która jednak z łatwością może na nowo zdefiniować przestrzeń mieszkalną. Kolekcja Bemade jest spójną ewolucją Bespoke, jednego z bestsellerów marki antoniolupi, po którym odziedziczyła czystość formy - tu z dodatkową opcją personalizacji mebli.

Firma Antonio Lupi powstała we Włoszech na początku lat 50-tych XX wieku. Dzisiaj jest to wiodąca marka włoska, która specjalizuje się w produkcji wyposażenia wnętrz — głównie łazienek. Antonio Lupi to design, wysokiej jakości materiały i dbałość o detale. W Polsce produkty marki antoniolupi kupić można w wielu sklepach z designem w Polsce, np. w Interiorpark czy w warszawskim salonie Warsaw Design.