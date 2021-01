Apartament na dachu Warszawy. Najnowsza realizacja architekt Anny Koszeli

Położony na 50. piętrze wieżowca Złota 44 apartament powstał z myślą o potrzebach inwestorów kochających podróże i dynamiczny styl życia. Projekt powierzono architekt Annie Koszeli.

Przestrzeń miała być odważna i nieoczywista, korespondować z widokiem na Warszawę, a nie dominować nad nim. Architektka stworzyła miejsce, w którym można odpocząć po intensywnym dniu, jednocześnie wciąż czując rytm miasta.

Widok na centrum miasta

Największym atutem apartamentu jest widok rozciągający się na centrum stolicy. Panoramiczne okna sprawiają, że przebywając we wnętrzu ma się wrażenie zawieszenia wśród chmur, szczególnie, gdy miasto tonie we mgle. Anna Koszela chciała, by ten wyjątkowy widok pozostał w centrum uwagi. Postawiła na stonowaną, jasną paletę barw i współczesny, nienachalny design, który wniósł do wnętrz offową nutę. Tak powstał azyl, w którym można na chwilę się zatrzymać w oczekiwaniu na kolejne podróże i wyzwania.

Luksusowy design

Prestiż miejsca jest wyczuwalny już od pierwszych chwil po przekroczeniu progu mieszkania. Wzrok przykuwa starannie wyselekcjonowany, luksusowy design. Architektka lubi włoskie wzornictwo, ale tym razem zdecydowała się na połączenie klasyki z odrobiną rock and rolla. Wybór marki wiodącej był oczywisty: Anna Koszela postawiła na wyraziste, ale bezpretensjonalne Arketipo. Poza nim w projekcie znalazły się także inne ikony współczesnego wzornictwa. Realizacja powstała we współpracy z Galerią Heban.

Pod warszawskim niebem

Hall zdobi ogromne lustro Kadre projektu Philippe’a Starcka. Dalej, znajduje się konsola Arketipo oraz mocne, energetyczne akcenty w postaci artystycznych fotografii Jarka Madejskiego z Galerii Leonarda Art Gallery. W salonie znalazł się stół Neolitico (Reflex Angelo) oraz krzesła Blue Velvet Edry w pięknym atramentowym kolorze. Dopełnieniem kompozycji jest żyrandol Atlantis od Terzani. Na znużonych dynamicznym tempem życia czeka miejsce wprost stworzone do relaksu - szezlong Manta (Arketipo), z którego można podziwiać widok na zachodnią część miasta. Sięgając wzrokiem aż po horyzont, można z łatwością zapomnieć o codziennych problemach.

Sny o lataniu

Z sypialni, podobnie jak ze strefy dziennej rozciąga się widok na panoramę Warszawy. Wnętrze jest konsekwentną kontynuacją całości. Przytulności dodaje lampa Quasar, przypominająca koronkę utkaną ze świetlnych punktów. Wybór sztuki również by nieprzypadkowy. Ścianę nad łóżkiem zdobi obraz “Hotel De Ville” z cyklu “Metro” Piotra Czajkowskiego. Nowoczesny charakter miejsca podkreśla również obraz “Astralne przeoczenie” Kacpra Dudka. Całość tworzy wyrazistą, wyrafinowaną kompozycję.