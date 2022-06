Apple wprowadza nowe opaski i tarcze do smartwatchy z okazji Pride Month

Z okazji Pride Month Apple wprowadził do swojej oferty dwie nowe tęczowe opaski oraz dwa nowe wzory tarczy dla swoich smartwatchy.

REKLAMA

Z okazji obchodzonego w czerwcu Pride Month gigant z Doliny Krzemowej wprowadził do swojej oferty nowe paski i tarcze Apple Watch Pride Edition, chcąc w ten sposób okazać wsparcie społeczności LGBTQ+.

Tegoroczna edycja Apple Watch Pride Edition jest już siódmą w historii - pierwsza wypuszczona na rynek została w 2016 roku.

Tegoroczna odsłona opaski Pride Edition Sport Loop oprócz kolorów tęczy ma również wyszyty napis "Pride", utrzymany w stylistyce nawiązującej do oryginalnego powitania "hello", jakie wyświetlane było na pierwszym Macintoshu w 1984 roku. Napis na opaskę naniesiony został za pomocą techniki usunięciu kilku dwuwarstwowych pętli z tkaniny nylonowej na pasku.

Opaska i nowa tarcza Pride Edition Sport Loop, fot. mat. prasowe Apple

Tęcza na opasce Apple to nie zwykła tęcza, a gradient kolorów, łączący oryginalne kolory tęczy z kolorami zaczerpniętymi z różnych flag dumy, a także z kolory reprezentujące społeczności czarnoskóre i latynoskie oraz kolory reprezentujące osoby żyjące z HIV/AIDS lub zmarłe z ich powodu. W ofercie jest również, po raz pierwszy, opaska Pride Edition Nike Sport Loop.

Opaska i nowa tarcza Pride Edition Nike Sport Loop, fot. mat. prasowe Apple

Apple wprowadził także nowe wzory tarcz dla smartwatchy Apple Watch – do pobrania i ustawienia w smartwatchach. Nowa tarcza, podobnie jak opaska, inspirowana jest kolorami wielu flag dumy i nawiązuje graficznym designem do tkanych pętli opasek. Do pobrania jest również tarcza The Pride Edition Nike Sport Loop z logo producenta sportowej odzieży.