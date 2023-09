Apple zaprezentował nowy, neutralny węglowo Apple Watch

Stworzony w dużej mierze z materiałów z recyklingu, wyprodukowany przez użyciu czystej elektryczności i... bez skórzanego paska. Taki jest najnowszy Apple Watch.

Apple Watch zyskał nowe, przełomowe rozwiązania i należy do pierwszych neutralnych węglowo produktów Apple.

Opakowanie Apple Watch zostało przeprojektowane i teraz składa się w 100 procentach z surowców bazujących na włóknach, a umieszczone na nim nowe logo wskazuje na modele neutralne węglowo.

Popularna opaska sportowa została przeprojektowana i zawiera teraz 82 procent przędzy z recyklingu. Wszystkie nowe opaski sportowe do zegarków Apple Watch są neutralne węglowo.

Firma Apple podjęła współpracę z Nike i Hermès, by wprowadzić kolekcje pasków bardziej przyjaznych dla środowiska.

Do roku 2030 firma osiągnie neutralność węglową we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

Firma Apple zaprezentowała we wtorek 12 września nowy Apple Watch Series 9, wyposażając najpopularniejszy na świecie zegarek w nowe funkcje i osiągając ważny środowiskowy kamień milowy.

Apple Watch Series 9 wyposażony jest w układ SiP S9, który zwiększa jego wydajność i możliwości. Obsługuje nowy, magiczny gest dwukrotnego stuknięcia i ma jaśniejszy wyświetlacz. Wbudowana funkcja Siri działa na nim szybciej, a ponadto ma dostęp do danych dotyczących zdrowia i może je rejestrować. Zegarek ma również funkcję Znajdowanie dokładne iPhone’a. Urządzenie korzysta z systemu watchOS 10, w którym dostępne są odświeżone aplikacje, nowy Stos inteligentny, nowe tarcze zegarka, nowe funkcje do jazdy na rowerze i górskich wędrówek oraz narzędzia wspomagające zdrowie psychiczne.

Apple Watch z nowej serii można zamówić już dziś, a dostępne będą od piątku, 22 września.

Modele neutralne węglowo

Po raz pierwszy klienci mogą wybrać neutralny węglowo model z każdej kolekcji Apple Watch. To ogromny krok milowy na drodze do spełnienia założeń planu Apple 2030, wedle których do roku 2030 firma osiągnie neutralność węglową we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia produktów.

Filozofią Apple jest wytwarzanie produktów, które zachwycą naszych klientów, i jednoczesne dbanie o naszą planetę. W tym roku osiągnęliśmy kluczowy kamień milowy na drodze do urzeczywistnienia założeń Apple na 2030 rok - mówi Lisa Jackson, wiceprezeska Apple w pionie Environment, Policy, and Social Initiatives. - Nasze pierwsze neutralne węglowo produkty zostały wytworzone w sposób unikalny dla Apple, co dzięki innowacjom i odpowiedniemu projektowaniu pozwoliło znacznie ograniczyć emisję na etapie surowców, zużycia energii elektrycznej oraz transportu.

Wybrane kombinacje kopert i pasków Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 i Apple Watch SE są pierwszymi neutralnymi węglowo produktami Apple. W ramach realizacji celów firmy Apple na 2030 rok ślad węglowy Apple Watch został znacząco ograniczony. Zredukowano emisje z trzech największych źródeł gazów cieplarnianych: surowców, energii elektrycznej i transportu.

Pozostałe niewielkie ilości emisji są kompensowane wysokojakościowymi uprawnieniami związanymi z ekologicznymi projektami. Opakowanie Apple Watch zostało przeprojektowane i teraz składa się w 100 procentach z surowców bazujących na włóknach, a umieszczone na nim nowe logo wskazuje na modele neutralne węglowo.

Nowe przyjazne środowisku paski

Apple wprowadza FineWoven – elegancką i wytrzymałą tkaninę typu mikrodiagonal, która w 68 procentach wykonana jest z odpadów pokonsumenckich, dzięki czemu jej produkcja jest znacznie mniej emisyjna niż obróbka skóry.

Apple wprowadza FineWoven, fot. mat. prasowe Apple

Tkanina FineWoven jest w dotyku delikatna niczym zamsz. Wykonywany jest z niej karbowany pasek magnetyczny i pasek z klamrą nowoczesną. Począwszy od dziś Apple zaprzestanie wykorzystywania skóry we wszystkich nowych produktach, także w paskach do zegarków.

Popularna opaska sportowa została przeprojektowana i zawiera teraz 82 procent przędzy z recyklingu. Wszystkie nowe opaski sportowe do zegarków Apple Watch są neutralne węglowo.

Nowe paski Nike, fot. mat. prasowe Apple

Firma Apple podjęła współpracę z Nike i Hermès, by wprowadzić kolekcje pasków bardziej przyjaznych dla środowiska. Pasek sportowy z kolekcji Nike zawiera teraz co najmniej 32 procent fluoroelastomeru z recyklingu, w tym barwne ścinki z nadmiarowych pasków, które tworzą losowy wzór, czyniąc każdy pasek unikalnym, a opaska sportowa Nike ze wzorem space-dye wykorzystuje przędzę z poprzednich sezonów.

Pasek z nowej kolekcji pasków Hermès, fot. mat. prasowe Apple

Nowa kolekcja pasków Hermès czerpie z kunsztu i bogatego doświadczenia tej marki w pracy z tkaninami. W nowej kolekcji pojawią się dwa paski tkaninowe: Toile H to interpretacja charakterystycznego dla tej marki płótna w kratę, a Twill Jump to nasycony monokolor z kontrastowymi detalami. Pierwszy w swoim rodzaju dzianinowy pasek do Apple Watch, Bridon, jest pleciony ręcznie i wyróżnia się wyrazistym wzorem w jodełkę, natomiast model Kilim został wykonany z doskonałej do sportów, wodoodpornej formowanej gumy i jest zapinany klamrą składaną. Doskonałym dopełnieniem tych czterech nowych modeli pasków jest klasyczna, nowa tarcza zegarkowa Hermès Radial.