Aranżacja wnętrz biurowych: trendy prosto z Mediolanu okiem architektów

Nurtem przewodnim tegorocznych targów Salone del Mobile był zrównoważony rozwój i szeroko pojęta świadomości ekologiczna, co za tym idzie, dominowały projekty, które powstały z myślą o środowisku. Jak tendencje te wpłyną na wygląd biur, które z trendów mają szansę dłużej z nami pozostać, opowiadają Monika Krawczyk - architekt i Michał Urbaniak - Project Manager marki HOOF.

REKLAMA

Zrównoważony rozwój i szeroko pojęta świadomość ekologiczna były jednymi z motywów przewodnich tegorocznych targów w Mediolanie.

Uwagę architektów zwracały tkaniny akustyczne w formie m.in. zasłon i przegród akustycznych.

Większość producentów prezentowała w swojej ofercie materiały pochodzące z recyklingu lub nadające się do ponownego wykorzystania.

Nadal królują kolory ziemi: szarości, brązy, beże, zielenie; pojawiły się także: przybrudzony róż, głębokie błękity, pomarańcz czy słoneczny żółty odcień.

Bardzo wyraźnie zaznaczającym się trendem jest ten na pozorowanie wnętrz biurowych na te domowe.

Coroczne targi w Mediolanie to najlepszy moment, by przyjrzeć się nadchodzącym trendom w designie, które mają odbicie w późniejszym wyposażeniu m.in. biur i powierzchni komercyjnych.

Co wyraźnie dało się odczuć na tegorocznych targach, co zwróciło waszą uwagę?

Naszą uwagę na pewno zwróciły tkaniny akustyczne w różnych formach np. zasłon czy przegród akustycznych. Choć na targach, które odwiedziło 260 tys. osób, było bardzo głośno, dzięki nim, redukcja szumów była znaczna. Ciekawe stoisko w tym roku zaprezentowała firma Arper, która jest naszym partnerem handlowym. Ich ekspozycja została stworzona w formie swoistego labiryntu, właśnie z wykorzystaniem kilkumetrowych tkanin akustycznych.

Korzystając z takiego rozwiązania nie ogranicza nas wysokość pomieszczenia. Tkaniny akustyczne są w stanie wytłumić nawet 50% dźwięków otoczenia, co świetnie sprawdza się w nowoczesnych biurach.

Dzięki temu możemy zbudować prawdziwą intymność we wnętrzu i dosłownie odciąć się od tego, co na zewnątrz. Dodatkowo nie zabierają światła, co jest bardzo istotne dla komfortu pracy. Przy ich pomocy możemy stworzyć bardzo ciekawe, lekkie aranżacje, które są odwrotnością dla standardowych, ciężkich przegród spotykanych w większości biur.

Atutem takiego rozwiązania jest również ich funkcjonalność. Możemy wygrodzić dodatkową przestrzeń w dowolnym momencie, co nawiązuje do bardzo popularnej aktualnie filozofii agile, która w przypadku biur odnosi się do ich mobilności i adaptowania przestrzeni do bieżących potrzeb. W kilku realizacjach HOOF zastosowaliśmy już z powodzeniem takie rozwiązania

Trendy aranżacyjne z Mediolanu: na zdjęciu lampa z tkaniny akustycznej, fot. mat. prasowe HOOF

Akustyka w swojej formie nie musi więc być nudna, może przybierać różne formy i kształty, jak udowadnia Caimi, tworząc ciekawą instalację w formie korytarza, wypełnioną panelami w pełni pochłaniającymi dźwięki.

Jakie materiały dominowały?

Zwłaszcza te podkreślające aspekt recycyklingu, naturalne tkaniny, surowe drewno, len. Większość producentów posiada takie materiały w swojej ofercie. Mogliśmy zauważyć wiele produktów, które w pełni nadawały się do ponownego przetworzenia.

Nacisk na ekologię był bardzo wyraźny nawet w zaaranżowaniu samych stoisk. Salone del Mobile opracował wytyczne, mówiące, że stoiska mają być budowane z koniecznością przestrzegania wymogów zrównoważonego rozwoju, sugerując stosowanie materiałów wielokrotnego użytku, takich jak drewno lub materiałów z recyklingu, materiałów z certyfikatem FSC lub PEFC. Stoiska zaprojektowano tak, aby możliwy był ich demontaż i ponowne użycie.

Czy trend na zwrot w kierunku natury uwidocznił się także w palecie kolorów? Jakie barwy waszym zdaniem będą królować we wnętrzach — zwłaszcza tych biurowych?

W tym roku, jak też i w poprzednich latach, nadal królują kolory ziemi, nawiązujące do naturalnych barw takich jak szarości, brązy, beże, zielenie. Obok neutralnej palety kolorów pojawiły się także barwy takie jak: przybrudzony róż, głębokie błękity, pomarańcz czy słoneczny żółty odcień.

To znak, że projektanci widzą przyszłość w pozytywnych barwach. Te kolory świetnie sprawdzą się na meblach takich jak biurka, sofy, krzesła, czy nawet przegrody akustyczne, dzięki temu przestrzeń do pracy będzie zachęcała do jej wykonywania i cieszyła oko.

Skoro jesteśmy przy wystroju biur, czy tu były zaskoczenia? Nowe nietypowe rozwiązania?

Bardzo wyraźnie zaznaczającym się trendem jest ten na pozorowanie wnętrz biurowych na te domowe. Czyli komfort przytulność, ale także możliwość szybkiej rearanżacji. W osiągnięciu tego efektu pomagają meble, które mogą sprawdzić się zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i domowych, szczególnie te o modułowym charakterze, np. sofy. Można przearanżować je w przestrzeni, odejmując bądź dokładając dodatkowe elementy.

Efekt przytulności i „domowości” podkreślały ich obłe, pełne kształty, ale także materiały zastosowane w tapicerkach. Materiały tłoczone we wzory, popularne ostatnio bouclé, wyraźny splot. Dosłownie zachęcałyby, by choć na chwilę na nich usiąść i się zrelaksować.

Wszystko to nawiązuje do trendów takich jak „like at home”, czyli by poczuć się w biurze jak w zaciszu własnego mieszkania. Mięsistość tkanin i tłoczeń, różnorodność faktur, struktur doskonale ze sobą korelują, wzajemnie się przenikając. To wyraźna wskazówka, że designu doświadczamy wszystkimi zmysłami.

A jakie tendencje panują w oświetleniu?

Bardzo interesujące rozwiązanie pokazała marka Artemide. Ich nowa seria Discovery to połączenie designu i technologicznego know how. Lampy z tej rodziny, gdy są zgaszone wydają się zupełnie przeźroczyste, natomiast po włączeniu wypełniają się światłem tworząc niespotykany dotąd efekt, idealny do wykorzystania we współczesnych przestrzeniach.

Co najbardziej was zaskoczyło, zdumiało?

Olbrzymia ilość outdorowych mebli, zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Trend na zapraszanie mebli uważanych za tarasowe do przestrzeni domowych ma swoje źródło w pandemicznej rzeczywistości. Kiedy zostaliśmy przymusowo zamknięci w domach, wyjście na własny taras lub balkon był po prostu przedłużenia mieszkania, które jak wiemy w czasie pandemii, miało, więcej niż jedną funkcję.

Ten trend przeplatał się płynnie z trendem Eco. Naszą uwagę zwróciło także nietypowe rozwiązania zastosowane przez producentów włoskiej marki Kartell, która przy produkcji krzeseł wykorzystała kapsułki po kawie illy. Wspaniała i niesamowicie ciekawa inicjatywa.