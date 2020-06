Archicom ma siedzibę w zaprojektowanym i zrealizowanym przez siebie biurowcu

Grupa Archicom rozpoczyna pracę we wrocławskim biurowcu City One. Po 25 latach funkcjonowania w zabytkowej willi Pfluga, Archicom przeprowadził się do zaprojektowanego i zrealizowanego przez siebie biurowca. Ponad 3,3 tys. mkw. nowoczesnej, ekologicznej i przyjaznej do pracy przestrzeni zaaranżowanej zgodnie z filozofią work-life balance, odpowiada na potrzeby biznesu i oczekiwania pracowników.

Projekt nowego biura Archicomu jest odpowiedzią na specyfikę złożonego procesu deweloperskiego. Wypracowany układ funkcjonalny wspiera organizację pracy firmy od kreowania produktu po obsługę klientów. Zastosowane rozwiązania projektowe mają zwiększać efektywność i komfort działań poszczególnych zespołów, a także zapewniać jeszcze wyższą jakość obsługi klientów oraz współpracy

z partnerami.

- Blisko 35 lat temu debiutowaliśmy na rynku jako małe biuro projektowe. Dzięki determinacji, dobremu pomysłowi na biznes i odrobinie szczęścia pokonaliśmy długą drogę. Jestem przekonana, że nowa siedziba będzie kolejnym elementem wspierającym dalszy rozwój Archicomu. Nie udałoby nam się tego wszystkiego osiągnąć, gdyby nie ludzie. Dlatego w nowym biurze mocno stawiamy na rozwiązania ułatwiające pracę w interdyscyplinarnych zespołach, tym samym wspierając budowanie kultury organizacyjnej opartej na wymianie wiedzy oraz budowaniu więzi i integracji pracowników. Dla mnie jako architekta projektowanie przestrzeni dla mojego zespołu było zarówno dużą przyjemnością, jak i wyzwaniem – podkreśla Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom SA, architekt, współzałożycielka firmy.

Do prac nad nową koncepcją nowego biura SRDK Archicom Studio Śródka podeszło kreatywnie

i jednocześnie bardzo metodologicznie. Pierwszym etapem były badania całej organizacji, seria warsztatów i wywiadów z pracownikami przeprowadzone przez ekspertów z firmy Workplace, studia projektowego specjalizującego się w analizie i projektowaniu środowisk pracy. Raport z badań zarysował całościowy obraz działalności firmy oraz wskazał szereg wyzwań, z którymi powinien zmierzyć się Archicom.

- Kształtowanie przestrzeni pracy dla architektów było dla nas jednym z ciekawszych wyzwań projektowo-badawczych. Od początku nasza współpraca z Archicomem była oparta na zaufaniu

i wymianie wiedzy. Mieliśmy wspólny cel – zaprojektować wyjątkowe biuro, umożliwiające rozwój firmy i oddające jej tożsamość. W procesie badawczym wzięliśmy pod lupę trzy kluczowe obszary: funkcjonalność przestrzeni, specyfikę pracy i kulturę organizacyjną. Na bazie wniosków zaproponowaliśmy koncepcję przestrzenną, która łączy różnorodne potrzeby pracowników i ich projektowy charakter pracy. Nowy dom Archicomu to wspólny sukces, który umożliwił transformację kultury organizacyjnej i modelu pracy - opowiada Katarzyna Gajewska-Kulma, starszy architekt, zarządzająca działem strategii środowiska pracy w Workplace.